Quatro mortos quando o avião militar dos EUA cai nas Filipinas; Investigação em andamento | Notícias do mundo

Um pequeno avião contratado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos caiu no sul das Filipinas na quinta-feira, matando as quatro pessoas a bordo, incluindo um membro do Serviço dos EUA, disse o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos.

O acidente ocorreu em Maguindanao del Sur, no sul das Filipinas. As imagens do local do acidente, confirmadas por um oficial de defesa americano, mostram os restos de um Beechcraft King Air 350 em um campo de arroz.

O funcionário disse que o membro do serviço morto no acidente era um marinheiro americano. Não está claro se os três empreiteiros de defesa também eram cidadãos dos EUA.

O Departamento de Defesa contratou o avião turbopropulsor de motor duplo para realizar inteligência, vigilância e reconhecimento a pedido das Filipinas, disse o comando indo-pacífico.

O acidente ocorreu durante uma “missão de rotina”, e a causa do acidente está sob investigação.

O avião é registrado na Mirtea Special Aerospace ISR, Inc., de acordo com os dados disponíveis ao público.

O site do medidor mostra um Beechcraft King Air 350, o tipo de aeronave que caiu e anuncia “soluções integradas de inteligência, vigilância e reconhecimento (AISR) no ar para nossos parceiros de defesa”.

O acidente ocorre um dia após o novo secretário de Defesa, Pete Hegseth, comemorou sua primeira ligação com seu colega das Filipinas, Secretário de Defesa Nacional, Gilberto Teodoro, Jr.

De acordo com uma leitura de chamadas, os dois discutiram a importância da dissuasão no Mar da China Meridional e melhorando as capacidades do exército filipino.

“O avião estava fornecendo apoio de inteligência, vigilância e reconhecimento a pedido de nossos aliados filipinos”, disse o comando indo-pacífico em comunicado sobre o acidente na ilha de Mindanao.

“O incidente ocorreu durante uma missão de rotina em apoio às atividades de cooperação de segurança da Filipina nos Estados Unidos”.

O Exército Americano disse que um membro do serviço e três empreiteiros de defesa foram mortos no incidente. Eles não foram imediatamente identificados pendentes de notificação de suas famílias.

“Não podemos confirmar não sobreviventes do acidente”, disse o comunicado.

Um pequeno número de tropas americanas é colocado em implantações de rotação de curto prazo nas Filipinas, onde o Exército dos EUA ajudou a fornecer inteligência às tropas que lutam contra militantes ligados ao grupo do Estado Islâmico que permanece ativo em Mindanao.

O exército filipino disse em comunicado que não poderia disseminar informações sobre o acidente, uma vez que o assunto foi classificado e uma investigação estava em andamento.

A polícia e os soldados foram destacados no local para evitar possíveis manipulações com evidências, disse um porta -voz da polícia.