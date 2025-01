Pelo menos quatro Naxals foram mortos em um tiroteio de horas com as forças de segurança em Abujhmad, Chhattisgarh, na noite de sábado. A operação também ceifou a vida de um policial, que foi martirizado durante o encontro. As forças de segurança recuperaram armas automáticas, incluindo AK-47 e espingardas automáticas (SLR), durante a operação conjunta.