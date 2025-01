Quatro soldados israelenses serão lançados hoje do cativeiro de Hamás | Notícias do mundo

JERUSALEM: O cargo do primeiro -ministro israelense disse que recebeu do Hamas, através dos países mediantes, os nomes de quatro soldados israelenses que serão libertados de Gaza no sábado como parte de um alto acordo de incêndio.

A lista inclui Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy, observadores do exército entre 19 e 20 que foram seqüestrados pelo Hamas na base de vigilância do exército israelense em Nahal Oz em 7 de outubro de 2023, perto da fronteira com a Strip Gaza , Xinhua News. A agência informou.

A mídia israelense informou que a lista do Hamas viola os termos do contrato, que estipula que as mulheres civis devem ser libertadas antes de qualquer outra.

A mídia hebraica informou que Israel aceitou a liberação dos quatro reféns nomeados pelo Hamas depois de decidir que a violação não foi grave o suficiente para fazer com que o acordo falhe.

De acordo com os termos do acordo, Israel deve liberar cerca de 200 prisioneiros palestinos em troca dos quatro soldados.

Esta será a segunda troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos como parte do alto acordo de incêndio em Gaza, depois que três mulheres civis israelenses e 90 mulheres e crianças palestinas foram libertadas no domingo na primeira troca.

Anteriormente, em uma breve declaração, Abu Obeida, porta-voz do braço armado do Hamas, as brigadas de Al-Qassam, anunciou que quatro mulheres israelenses, todos soldados, seriam lançados no sábado.

Obeida revelou os nomes dos soldados que serão libertados.

O anúncio faz parte de um acordo de troca de prisioneiros negociado entre o Hamas e o Israel, com o objetivo de abordar tensões longas em relação aos presos de ambos os lados.

No entanto, a Kan TV, da propriedade estatal de Israel, informou que a lista não estava alinhada com os termos do contrato.

O News Channel 12 de Israel revelou que, de acordo com o acordo, as mulheres civis devem ser libertadas primeiro, diante de todos os outros indivíduos.

O canal acrescentou que Israel iniciou consultas sobre a lista apresentada pelo Hamas.