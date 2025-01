Quatro turistas de Assam resgatados após caírem em um lago congelado enquanto caminhavam sobre ele em Arunachal Pradesh

Quatro turistas caíram no lago congelado Sela, no distrito de Tawang, em Arunachal Pradesh, enquanto tentavam caminhar sobre sua superfície congelada, disse uma autoridade na segunda-feira.

No entanto, eles foram retirados em segurança da água gelada, disse o funcionário do distrito.

O incidente ocorreu no pitoresco lago, situado a uma altitude de 14.000 pés no domingo, quando quatro turistas de Assam, incluindo uma mulher, se aventuraram na superfície gelada apesar dos riscos óbvios. Felizmente, os seus companheiros agiram rapidamente, tirando-os da água gelada e evitando uma tragédia, disse o responsável.

“O incidente ocorreu por volta das 10h, quando os turistas se aventuraram na superfície congelada do lago. Nenhuma vítima foi relatada e todos estão bem e em boa forma”, disse o Comissário Adjunto Adicional (ADC) Hakraso Kri.

As autoridades locais já haviam emitido alertas contra tais atividades. Em dezembro do ano passado, o vice-comissário de Tawang, Kanki Darang, aconselhou os visitantes a evitarem caminhar em lagos congelados de grande altitude, incluindo o Lago Sela, o Lago Shongetser, o Lago PT Tso e os lagos ao redor do Passo Bumla.

Para a comunidade local, estes lagos têm um profundo significado cultural e espiritual.

De acordo com a tradição, acredita-se que adulterar ou contaminar esses corpos de água sagrados é um convite ao infortúnio.

Enquanto isso, o Ministro de Assuntos Parlamentares da União, Kiren Rijiju, natural do estado, alertou os turistas para terem cuidado ao caminhar em lagos congelados.

“Aproveite as montanhas, mas tome cuidado com avalanches de neve, estradas geladas e lagos congelados”, disse Rijiju em um post no X.

“Em Sela Pass em Arunachal Pradesh. Meu conselho aos turistas: caminhem nos lagos congelados com pessoas experientes, dirijam com cuidado em estradas escorregadias e com neve e tomem cuidado com avalanches de neve. As temperaturas são congelantes, então vista roupas quentes e aproveite. Sua segurança é importante”, acrescentou.