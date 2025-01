‘Que arrogância’: Tamil Nadu Guv Ravi sobre a escavação ‘infantil’ de CM Stalin sobre a disputa do hino nacional

Tamil Nadu Raj Bhavan denunciou a “arrogância” do Ministro-Chefe MK Stalin ao chamar o Governador RN Ravi de “infantil” por deixar a Assembleia sem proferir o seu discurso sobre um alegado “insulto” ao hino nacional. Num post com palavras fortes no X, Raj Bhavan disse que “tal arrogância não é boa” e as pessoas não tolerarão qualquer “insulto flagrante” ao país e à Constituição.