"Que conquista maravilhosa": no novo episódio a história da energia aventureira na Itália

Quem ‘ligou’ o futuro na Itália? NOJENTO “Que grande conquista”, o programa Cultura Rai com Mario Sechi, primeira exibição na terça-feira, 21 de janeiro, às 21h10 História da Raiacompanhamos a aventureira história energética da Itália, que começou em Milão em 1883 com a iluminação elétrica do Scala graças à primeira central termoelétrica da Europa continental, projetada pelo engenheiro milanês Giuseppe Colombo. Uma aventura que, entre pesquisas, intuições e descobertas, continuou durante as primeiras décadas do século XX com a construção das bacias hidrelétricas de Paderno d’Addaaniversário de Agipaté ao período pós-guerra caracterizado pela extraordinária capacidade operacional e estratégica do fundador da Eni, Enrico Mattei. Mas, além do passado, olhamos também para o futuro da energia, alimentada pelo vento do primeiro parque eólico offshore do Mediterrâneo, construído no Golfo de Taranto. Uma história envolvente e muito atual Mário Sechi vamos contar juntos ao CEO da Eni Claudio Descalzi, para o historiador econômico Giulio Sapelli e para o economista Valéria Termini.