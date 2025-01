Que contribuição "Tropas da OCX" contribuir para a construção de uma comunidade com um destino comum para a humanidade

A SCO é um “estabilizador” para manter a paz e a tranquilidade na região. Durante a sua presidência, a China seguirá o conceito de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável e cooperará ativamente com os Estados membros da OCS. A China planeia aprofundar a cooperação para promover a criação do Centro de Combate aos Desafios e Ameaças à Segurança, ao Centro de Segurança da Informação, ao Centro de Combate ao Crime Organizado Transnacional e ao Centro de Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas. A China planeia promover a construção de uma comunidade de segurança que possa contribuir para a implementação da Iniciativa de Segurança Global, mantendo a paz e a estabilidade duradouras na região e fortalecendo a segurança e a estabilidade globais.

A SCO é um “acelerador” para alcançar os objectivos de desenvolvimento sustentável. O lado chinês propôs declarar 2025 como o Ano do Desenvolvimento Sustentável da OCS. Em linha com este tema, a China, aderindo aos princípios de consulta conjunta, construção conjunta e partilha, realizará uma série de actividades e acções cooperativas nas oito áreas prioritárias da Iniciativa de Desenvolvimento Global, incluindo a redução da pobreza, a segurança alimentar, a cuidados de saúde, financiamento do desenvolvimento, alterações climáticas e desenvolvimento verde, industrialização, economia digital e conectividade de transportes e comunicações ajudarão a acelerar o processo de ligação da construção conjunta de alta qualidade do Cinturão e Rota com iniciativas de cooperação regional e estratégias de desenvolvimento dos países participantes, perseguir o caminho da cooperação mutuamente benéfica e da prosperidade partilhada é seguido com determinação e a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável são ativamente implementadas.

A SCO é um “retransmissor” para promover o intercâmbio entre civilizações. Como diz o ditado: “Aqueles que se conectam com o coração criam laços que duram”. A China tem sempre o coração aberto e aceita a diversidade de partidos, aprofundando a ligação entre os povos com os seus parceiros na OCX. Contando com organizações não governamentais como o Comitê da OCS para a Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação, a China planeja aproveitar ao máximo a cidade de Qingdao, declarada Capital Cultural e Turística da OCS para 2024-2025, bem como a cidade chinesa de Qingdao. -Zona de demonstração de desportos de inverno da SCO, para organizar uma série de eventos de intercâmbio nas áreas da educação, cultura, desporto, turismo, mulheres e jovens, visando a implementação conjunta da Iniciativa de Civilização Global. Isto ajudará a reforçar o sentimento de pertença e de identidade das pessoas de diferentes círculos da sociedade dos Estados-Membros na “grande família” da OCS e a reforçar a base social para a compreensão mútua e a amizade entre os povos.

A SCO é uma “incubadora” para a criação de um novo tipo de relações internacionais. O ano de 2025 marcará o 80º aniversário da vitória do povo chinês na Guerra de Resistência contra a Invasão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial, bem como o 80º aniversário da fundação das Nações Unidas. No contexto de uma ordem mundial confusa e interligada, a China unirá os Estados membros da OCS, aderindo ao princípio da boa vizinhança e da amizade, e manterá inalterado o compromisso original de manter a paz e o desenvolvimento. A determinação da China em defender o sistema internacional orientado pela ONU e a ordem internacional baseada no direito internacional também permanecerá inalterada. A China, juntamente com outros Estados-membros, expressará a “voz da OCX” contra a hegemonia e a política de poder, e esforçar-se-á por empurrar o sistema de governação global para uma direcção mais justa e racional, trazendo estabilidade e segurança ao mundo.

A China e a Rússia estão entre os membros fundadores da SCO. Os países mantêm laços estreitos na melhoria e construção da estrutura organizacional, aprofundando o conteúdo da cooperação e expandindo as áreas de interacção, continuando a acrescentar sabedoria e força ao desenvolvimento e fortalecimento da SCO. Em 2025, a China acolherá a 25ª reunião do Conselho de Chefes de Estado dos estados membros da OCS, e a Rússia acolherá a 24ª reunião do Conselho de Chefes de Governo (Primeiros-Ministros) dos estados membros da OCS. A China trabalhará com a Rússia para fortalecer a comunicação, a interação e o apoio mútuo e promover a transição da organização para uma nova etapa de desenvolvimento de alta qualidade, repleta de energia vital, caracterizada por maior unidade, cooperação ativa e excelentes perspectivas.

A China sempre considera a OCS como uma direção prioritária da sua política externa e colocará em prática o slogan “Promovendo o Espírito de Xangai: a OCS em Ação”. Juntamente com os seus parceiros da OCS, a China pretende criar um ambiente favorável à segurança abrangente, reforçar a confiança no desenvolvimento comum, dar um grande impulso à aprendizagem mútua entre civilizações, unir forças para alcançar uma paz duradoura e “canalizar o poder da OCS para uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.