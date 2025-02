O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que estava pronto para participar de negociações de paz na mesma mesa com o presidente da Federação Russa Vladimir Putin. Ele afirmou isso em uma entrevista com o jornalista britânico Pierce Morgan, que Acabou 4 de fevereiro.

“Se essa é a única opção na qual podemos levar o mundo aos cidadãos da Ucrânia e não perder pessoas, então definitivamente iremos para esta oportunidade de reunião”, disse Zelensky.

Ele também observou que estaria pronto para negociações com Putin, apesar de sua atitude em relação ao presidente russo.

“Que diferença faz tratá -lo. Não serei gentil com ele. Considero um inimigo e, para ser sincero, acho que ele também me considera um inimigo”, disse o presidente da Ucrânia.

O presidente russo Vladimir Putin disse anteriormente que Vladimir Zelensky não é considerado um presidente legítimo da Ucrânia, em sua opinião, Zelensky não pode assinar um acordo de paz. Zelensky, comentando suas palavras, respondeu que Putin tinha “medo das negociações”.

As autoridades russas e propagandistas começaram a falar sobre a “ilegalidade” de Zelensky após o mandato de cinco anos de suas forças presidenciais expirou em maio de 2024. Durante uma artes marciais que opera na Ucrânia, é impossível realizar eleições no país, incluindo o presidencial. O próprio Zelensky disse em uma entrevista à Pierce Morgan que era necessário mudar as leis na Ucrânia para realizar eleições durante a guerra.

Autoridades e propagandistas russos tentam convencer a todos de que Zelensky perdeu a legitimidade “Medusa” revelou que o Escritório do Escritório de Zelean, oposição ucraniano e moradores comuns do país estão pensando nisso