Que se refere a ataques contra hospitais no Sudão

Organização Mundial de Saúde (Que) expressou na quarta -feira suas preocupações sobre os ataques destinados a hospitais em SudãoChamando a proteção de instalações de assistência médica.

“Quem está preocupado com os ataques contínuos em relação aos arredores e nas proximidades dos hospitais no Sudão, onde o acesso aos cuidados médicos já é tão limitado”, que diretor geral do OMS Adhanom Ghebreyesus Tedros Ele disse em X.

Ele ressaltou que sete pessoas foram mortas e outras 37 feridas em um ataque perto do Hospital Al-Naw ontem.

Enfatizando o imenso sofrimento do povo sudaneso, Ghebreyesus pediu o incêndio imediato e a proteção das instalações de assistência médica.

“A paz é o melhor remédio”, acrescentou.

O Ministério da Saúde do Sudão informou que as Forças de Apoio Rápido (RSF) realizaram um ataque de artilharia contra o Hospital Al-Naw na área de Omdurman, a oeste da capital, Jartum, matando seis pessoas.

– Guerra no Sudão

Desde 15 de abril de 2023, os confrontos estão em andamento entre o Exército Sudanês e o RSF, uma força paramilitar que já foi afiliada a ele, devido a disputas sobre reforma e integração militares.

Todas as iniciativas destinadas a terminar a guerra falharam até agora.

Segundo a ONU, o Sudão está experimentando uma das piores crises de deslocamento e fome no mundo, com mais de 20.000 pessoas mortas no conflito.

Desde que a guerra começou em abril de 2023, mais de três milhões de pessoas fugiram no país, enquanto quase nove milhões foram deslocados internamente. Mais de 25 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária.