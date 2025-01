QUEBRANDO: O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, renuncia antes das eleições gerais à medida que o descontentamento aumenta | Notícias do mundo

Numa grande mudança na política canadense, o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou sua renúncia na segunda-feira em meio ao crescente descontentamento com sua liderança. A demissão de Trudeau ocorre após a saída abrupta do seu ministro das Finanças, o que sinalizou uma turbulência crescente no seu governo. No entanto, Trudeau atuará agora como primeiro-ministro interino até que um novo líder do Partido Liberal seja eleito.

“Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido e primeiro-ministro depois que o partido selecionar seu próximo líder para um processo nacional robusto e competitivo. Ontem à noite pedi ao presidente do Partido Liberal para iniciar esse processo. Este país merece uma escolha no próximo eleições e está se tornando cada vez mais claro para mim que, se tiver que travar batalhas internas, não posso ser a melhor opção nessas eleições”, disse Trudeau.

Trudeau, que é líder liberal desde 2013 e se tornou primeiro-ministro no outono de 2015, anunciou a sua tão esperada decisão na manhã de segunda-feira, em frente à sua residência oficial, Rideau Cottage. Com isso, a próxima sessão do Parlamento canadense provavelmente será adiada de 27 de janeiro para 24 de março. Mais de 24 deputados individuais, juntamente com vários grupos regionais no Canadá Atlântico, Quebec e Ontário, têm-no instado a renunciar desde antes da época festiva. .

Esta é uma notícia de última hora, detalhes a seguir….