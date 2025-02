Quebrar o truque de vingança ou marketing? A mulher de Gurugram envia 100 pizzas para o ex -namorado. Foi isso que aconteceu

É uma vingança de ruptura no Dia dos Namorados ou em algum truque de marketing? Bem, um vídeo viral de um homem que oferece 100 pizzas deixou usuários atordoados na Internet.

Em 14 de fevereiro, um morador de Gurugram de 24 anos chamado Ayushi Rawat supostamente ordenou 100 pizzas para seu ex -namorado. No entanto, esse presente veio com uma curva, pois usou a opção de entrega em dinheiro (COD) para encomendar, de acordo com vários relatórios da mídia.

Rawat pediu 100 pizzas com a opção de bacalhau, mas deu a ele a direção de seu ex -namorado Yash Sanghvi para entrega. Um vídeo publicado no Instagram mostrou um distribuidor acumulando várias caixas de pizza para fazer quatro torres em frente à porta.

Os usuários da Internet reagem As pessoas nas redes sociais começaram a discutir se era um truque de publicidade, e muitas criticaram a ação das mulheres como um truque de marketing.

“Na verdade, este é um truque de marketing, ouvi exatamente as mesmas notícias em vários passes nos últimos anos”, disse Ravikant Tiwari respondendo à publicação de redes sociais.

Arnav Talwar questionou a opção de entrega em dinheiro para um pedido como esse e afirmou que um pedido maior não terá uma opção disponível. “Itne Bade Ordem Pe Kabhi Cod Nahi Hota, antes do pagamento Karni Padti Hai”, disse ele.

Outros, como um usuário de redes sociais, escreveram: “Não faz sentido; se a garota tivesse ordenado o número dela, ele poderia simplesmente dizer que não é a ordem dela e que a garota terá problemas”, de acordo com um Ndtv relatório.

O relatório do novo portal também citou outro incidente em que uma mulher enviou para o ex -namorado “sacos de lixo” de Swiggy Instamart, juntamente com uma nota que dizia: “Ele enviou um pouco para você, use -o com amor. Se não se encaixar , vamos saber, vou mandar você maior.

Também houve uma parte das pessoas nas redes sociais que acharam esse incidente muito divertido e apreciavam a piada, enquanto outros questionaram o desperdício de comida e recursos para realizar esse ato.

Fonte