Mais de 70 assistência médica As instalações foram danificadas ou destruídas na República Democrática do Leste do Congo como a crescente violência dos serviços médicos, o Organização Mundial de Saúde (Que) alertou na sexta -feira.

Em informações sobre a ONU em GenebraQuem representante Boureima Hama Sambo Ele descreveu a situação como “tensa e volátil”, com hospitais sobrecarregados por vítimas e surtos de doenças.

Somente em Kivu del Norte Duro, ele disse, 3.082 pessoas ficaram feridas e 843 mortos, enquanto ataques contra centros médicos forçaram os profissionais de saúde a fugir. Grupos armados ocuparam clínicas apoiadas por quem, e os serviços de emergência se estendem além da capacidade, acrescentou.

O conflito exacerbou a disseminação de doenças infecciosas, disse ele, acrescentando que os casos de cólera no norte de Kivu aumentaram, com quase 600 suspeitas de infecções e 14 mortes relatadas em janeiro.

Os esforços de contenção da MPOX também foram severamente interrompidos, com 90% dos pacientes fugindo das unidades de isolamento, de acordo com Sambo. Antes de escalar, havia 143 pacientes com unidades de isolamento, disse ele. A malária, o sarampo e a tuberculose continuam se espalhando, enquanto os cuidados crônicos de doenças se tornaram cada vez mais inacessíveis.

A desnutrição também está aumentando, com mais de um quarto da população que enfrenta insegurança alimentar aguda, acrescentou.

Quem precisa urgentemente de US $ 50 milhões para manter sua resposta, acrescentou.

De acordo com quem, a recente decisão dos Estados Unidos de congelar a ajuda externa está afetando significativamente os esforços de ajuda no Congo.

No ano passado, os Estados Unidos contribuíram para até 70% da resposta humanitária do país, disse a agência, observando que o país também foi um grande financiador da resposta do MPOX e prometeu um milhão de doses de vacinas de suas próprias ações globais . esforços.

A violência na borracha, capital da província de Kivu del Norte, explodiu no mês passado, quando os rebeldes do M23 lançaram uma grande ofensiva contra as forças do governo.

Que relataram que mais de 900 pessoas foram mortas, com quase 3.000 feridos.

Milhares foram deslocados, muitos fogem para Ruanda vizinha, incluindo organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial.

O M23 declarou um alto incêndio unilateral na segunda -feira, depois de combater o exército congolês para controle de borracha.