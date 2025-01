Quem é Aubrey Plaza, atriz e esposa do falecido escritor e diretor Jeff Baena?

O roteirista e diretor Jeff Baena, conhecido por filmes como A vida depois de Beth (2014) e As pequenas horas (2017), faleceu aos 47 anos. Baena foi encontrado sexta-feira em sua casa em Los Angeles. Baena, que era casada com o ator Aubrey Plaza, co-escreveu Eu coração Huckabees (2004) e dirigiu cinco filmes independentes aclamados, quatro dos quais estrearam em Sundance. Ele e Plaza, que apareceu em quatro de seus filmes, se casaram em 2021.

Aubrey Plaza, a aclamada atriz conhecida por sua inteligência inexpressiva e charme único, compartilhou uma parceria pessoal e profissional com seu falecido marido, o escritor e diretor Jeff Baena. Os dois colaboraram em vários filmes, com Plaza estrelando quatro obras de Baena, incluindo A vida depois de Beth (2014) e As pequenas horas (2017). O relacionamento deles, que começou antes de se casarem em 2021, estava profundamente interligado com seus projetos criativos, e o trabalho de Plaza nos filmes de Baena ajudou a solidificar seu lugar como um talento versátil em Hollywood. Após a morte prematura de Baena, aos 47 anos, a carreira de Plaza e a sua jornada criativa partilhada continuam a ser fundamentais para o legado que construíram juntos.