Quem é Boby Chemmanur? Tudo sobre o empresário de Kerala ligado ao caso de ‘assédio sexual’ da atriz Honey Rose

Boby Chemmanur, um residente de Kerala, foi preso na quarta-feira após uma denúncia de assédio sexual. Ele foi detido sob as seções inafiançáveis ​​da Lei BNS e TI depois que a atriz malaiala Honey Rose abordou a polícia. Enquanto isso, o proeminente joalheiro rejeitou as acusações e afirmou que não fez comentários “repetidos e sexualmente coloridos”.

“Ela compareceu a dois dos meus eventos de posse. Dançamos… Ela contava piadas. Ela parecia não ter problemas com essas coisas. E agora ela apresentou queixa contra mim depois de meses”, disse o empresário.

As alegações foram compartilhadas pela primeira vez em uma postagem no Facebook e desencadearam uma investigação da SIT sobre o assunto. Chemmanur foi preso na tarde de quarta-feira em Kalpetta, em Wayanad. Espera-se que ele seja levado a Kochi para uma investigação mais aprofundada.

O empresário de Kerala é diretor da Chemmanur International Jewellers, proprietária da Oxygen Resorts e figura pública de destaque no estado. Os detalhes compartilhados em seu site também listam Chemmanur como o fundador do Life Vision Charitable Trust.

Criou sensação em 2012, depois de contratar a lenda do futebol Diego Maradona como embaixador da marca e trazê-lo para Kannur. Mais recentemente, correu 812 quilómetros por Kerala para aumentar a consciencialização sobre as doações de sangue e, no processo, entrou em vários livros de recordes mundiais. Chemmanur recebeu o prêmio Embaixador da Paz da Fundação para a Paz Universal em 2016.