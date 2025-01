Quem é Chanderkant Jha? Serial killer que aterrorizou Delhi em 2007 cai na rede policial

Em 2013, Jha foi condenado por três assassinatos e recebeu duas sentenças de morte. No entanto, em 2016, as penas de morte foram comutadas para prisão perpétua sem remissão.

– As autoridades interrogaram pessoas com mandis de frutas e vegetais em Delhi-NCR, Haryana, Uttar Pradesh e Bihar, onde Jha já havia trabalhado.

O que CP adicional Sain disse

— Jha amarrou as mãos de suas vítimas, alegando que as puniria, e depois as estrangulou com um nunchaku feito localmente. Ele desmembraria os corpos meticulosamente, garantindo o mínimo de respingos de sangue. Os restos mortais foram então embalados em sacos plásticos e transportados usando seu ciclo-riquixá modificado antes de serem despejados em locais pré-determinados, muitas vezes perto da prisão de Tihar”, informou a PTI citando Sain.