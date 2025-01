Quem é Dhanashree Verma? YouTuber, ex-concorrente de Jhalak Dikhla Ja casado com Yuzvendra Chahal em 2020

O boato de divórcio do YouTuber e ex-concorrente do reality show de dança Jhalak Dikhla Ja, Dhanashree Verma, com Yuzvendra Chahal se intensificou depois que o jogador de críquete excluiu todas as suas fotos com sua esposa.

Em meio a especulações, Dhanashree Verma estava em uma situação semelhante com a esposa de Hardik Pandya, Nataša Stanković, antes que os dois estivessem prestes a confirmar sua separação. Verma está enfrentando abusos massivos nas redes sociais, com usuários perseguindo-a no Instagram e em outras plataformas online.

Quem é Dhanashree Verma? Dhanashree Verma é um criador de conteúdo do YouTube que se casou com Yuzvendra Chahal em uma cerimônia privada em 2020. Nos últimos meses, as redes sociais têm estado repletas de rumores de que nem tudo está bem entre os dois.

Os rumores foram alimentados quando Chahal excluiu todas as fotos com Dhanashree das redes sociais, gerando rumores de divórcio entre marido e mulher.

