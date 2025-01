Quem é Dodi Khan? O amor de Rakhi Sawant pelo Paquistão é um fã de Sanjay Dutt, Salman Khan; ‘Baraat Leke India Aana Hai’

A atriz de Bollywood, Rakhi Sawant, confirmou que está apaixonada pelo ator Paquistão Dodi Khan e planeja se casar em breve. Falando ao News18 Showsha em 29 de janeiro, ele revelou que eles teriam um casamento amoroso de amor.

Dodi Khan, conhecido como ator, cineasta e policial, está pronto para se casar com Rakhi em um casamento tradicional paquistanesa com rituais islâmicos, seguido de uma recepção na Índia. O casal planeja a lua de mel na Suíça ou na Holanda e depois se estabelece em Dubai, de acordo com o News18.

Em 27 de janeiro, Dodi publicou um vídeo lúdico no Instagram, perguntando a Rakhi se ele deveria trazer sua procissão de casamento para a Índia ou Dubai. “Rakhi Ji Ye Bataiye Baraat Leke India Aana Ha Ya Dubai?” O vídeo se tornou viral, vencendo mais de 6,5 lakh de visualizações.

Quem é Dodi Khan? Dodi Khan vem de uma família de negócios. Ele comemora seu aniversário em 5 de agosto. Ele considera o veterano ator paquistanês Nabeel Zafar seu mentor.

Dodi Khan é fã de Sanjay Dutt e Salman Khan. Durante uma entrevista de 2021, ele revelou seu gosto pelo ator de Bollywood.

“Sou muito influenciado por Sanjay Dutt. Sua vida, sua história, me inspirou tanto, me deu motivação para seguir em frente, lutar e não deixar suas deficiências o impedirem. É o que me mantém na vida”, disse ele.

“Eu também sou inspirado por Salman Khan por seu trabalho de caridade. Seus atos de caridade tocaram a vida de muitas pessoas, trazendo alegria e esperança a muitas famílias. Espero que um dia eu possa devolver o dobro da felicidade ao mundo que recebi ”, acrescentou.

Em 2021, ele revelou que morava em Amsterdã, na Holanda. Eu também queria trabalhar em Bollywood.

Religião Sawant Rakhi Rakhi Sawant tornou -se o Islã em 2022 quando se casou com Adil Khan Durrani. No entanto, seu casamento terminou em 2023. Os Actres, com sede em Dubai hoje em dia, fizeram seu segundo Umrah em janeiro de 2025. Ele foi visto em Madinah e mais tarde em Makkah, com vídeos de sua peregrinação que se tornaram virais nas redes sociais.

Fonte