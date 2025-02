Quem é Friedrich Merz? Líder conservador pronto para liderar a Alemanha depois de ganhar pesquisas | Notícias do mundo

Friedrich Merz, um político experiente sem experiência anterior no governo, está entrando na liderança em um momento fundamental para a Alemanha. Como o país lidava com importantes desafios econômicos e diplomáticos, e a Europa busca uma nova liderança no meio da incerteza transatlântica, a ascensão de Merz marca uma mudança crucial na política alemã.

Quem é Friedrich Merz?

Friedrich Merz nasceu em 11 de novembro de 1955 em Brilon, Alemanha, em uma família com história jurídica profundamente enraizada. Ele ingressou na União Democrática Cristã (CDU) em 1972 e depois seguiu um diploma em direito, iniciando seus estudos em 1976. Em 1981, casou -se com Charlotte Merz, um companheiro profissional legal que se tornou juiz. O casal tem três filhos.

Vindo de Sauerland, uma região tradicionalmente católica e socialmente conservadora na Alemanha Ocidental, Merz incorpora há muito tempo os valores da reunião da Alemanha Ocidental, estranhos laços transatlânticos, políticas pró-negativas e uma posição conservadora firme. Sua viagem política começou em 1989, quando ele foi escolhido para o Parlamento Europeu, e sua presença dominante e sua voz profunda fizeram dele um ajuste natural para a paisagem ideológica da CDU na época.

Aos 69 anos, seu ressurgimento político é notável. Apenas alguns anos atrás, uma figura do passado era amplamente considerada, tendo feito a transição para uma carreira de sucesso como lobista corporativo e membro do conselho. Um protegido do falecido Wolfgang Schäuble, campeão do conservadorismo fiscal, Merz aumentou rapidamente nas fileiras da União Democrática Cristã (CDU), liderando sua facção parlamentar no início dos anos 2000.

Apesar dos contratempos iniciais em suas ofertas de acontecer com Angela Merkel como líder do partido em 2018 e 2021, a persistência de Merz valeu a pena em 2022. Com o comando da CDU, ele prometeu um resto decisivo da abordagem centrista de Merkel, com o objetivo de Mudar a parte para a direita, em um esforço para combater a ascensão da alternativa populista para a Alemanha (AFD).

Agora, enquanto se preparava para liderar um dos momentos mais desafiadores da Alemanha, Merz enfrenta a prova de se juntar ao seu partido enquanto navega nas complexidades da política nacional e internacional.