Quem é Ghislaine Maxwell? Por que é tendência quando Mark Carney anuncia sua candidatura ao cargo de Primeiro Ministro do Canadá? | Notícias do mundo

Com Justin Trudeau fora da corrida para primeiro-ministro e o Partido Liberal à procura de um novo líder, o ambiente político canadiano está a passar por várias reviravoltas. Enquanto o deputado de origem indiana Chandra Arya anunciava a sua candidatura para o cargo, o ex-governador do Banco do Canadá, Mark Carney, disse que ele é o melhor para liderar o país. Assim que Carney anunciou seu interesse na postagem principal, os usuários das redes sociais desenterraram suas fotos antigas dele com Ghislaine Maxwell e o nome começou a virar tendência no X.

Quem é Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell, nascida em 25 de dezembro de 1961, é uma ex-socialite britânica e criminosa sexual e traficante sexual de crianças condenada. Ela é filha do dono de um meio de comunicação britânico, Robert Maxwell. Na década de 1990, fez parceria com o financista Jeffrey Epstein, atuando como seu confidente e facilitador. Em 2021, Maxwell foi condenada nos Estados Unidos por acusações que incluem tráfico sexual de menores e conspiração para transportar menores para atividades sexuais ilegais, relacionadas ao seu papel no recrutamento e preparação de meninas menores para o abuso de Epstein. Ela foi condenada a 20 anos de prisão federal e atualmente está encarcerada na FCI Tallahassee.

O ex-governador do Banco do Canadá, Mark Carney, declara que é o melhor para liderar o Canadá. …horas depois do vazamento de fotos dele e de sua esposa em 2013 relaxando com a traficante sexual infantil Ghislaine Maxwell pic.twitter.com/bxD9M4zm7z-RT (@RT_com) 14 de janeiro de 2025

Quem é Mark Carney?

Mark Carney, nascido em 16 de março de 1965 em Fort Smith, Territórios do Noroeste, Canadá, é um ilustre economista e banqueiro. Ele atuou como Governador do Banco do Canadá de 2008 a 2013 e como Governador do Banco da Inglaterra de 2013 a 2020, sendo o primeiro não britânico a ocupar o último cargo. Diz-se que Carney está na corrida pela liderança do Partido Liberal do Canadá após a renúncia do primeiro-ministro Justin Trudeau.