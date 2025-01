Quem é Itamar Ben-gvir, o ministro de extrema direita que renunciou ao gabinete de Netanyahu? | Notícias do mundo

TEL AVIV: O ministro da segurança nacional de extrema direita de Israel renunciou ao gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no domingo para expressar sua desaprovação ao acordo de cessar-fogo em Gaza.

A demissão de Itamar Ben-Gvir não ameaça o cessar-fogo, mas enfraquece a coligação governamental de Netanyahu. Se outros legisladores de extrema-direita deixarem o governo (como Ben-Gvir os encorajou a fazer), o primeiro-ministro poderá perder a sua maioria parlamentar, o que poderá forçar eleições antecipadas.

Foi o mais recente acto de desafio do líder colono ultranacionalista de 48 anos, que ao longo de décadas se transformou de fora-da-lei e provocador num dos políticos mais influentes de Israel.

Aqui está uma análise mais detalhada de Ben-Gvir: Por que Ben-Gvir se opôs ao acordo de cessar-fogo?

O cessar-fogo irá parar a guerra e libertar dezenas de reféns detidos por militantes em Gaza. Ben-Gvir opôs-se ao acordo porque exige que Israel liberte centenas de prisioneiros palestinianos e retire as tropas da fronteira sul de Gaza com o Egipto, e porque deixa aberta a possibilidade de o Hamas permanecer no poder em Gaza.

Antes da sua demissão, ele disse que o cessar-fogo era “imprudente” e “destruiria todas as conquistas de Israel”.

Na sua posição de Gabinete, Ben-Gvir supervisionou a força policial do país. Ele usou a sua influência para encorajar Netanyahu a prosseguir com a guerra em Gaza e recentemente vangloriou-se de bloquear esforços anteriores para alcançar um cessar-fogo.

Ele também fez diversas visitas ao local sagrado mais sensível de Jerusalém, o disputado complexo no topo de uma colina que abriga a mesquita de Al-Aqsa, inclusive no mês passado. Numa dessas visitas, em Julho, ele disse que tinha vindo rezar pelo regresso dos reféns “mas sem tratamento imprudente, sem desistir”. A medida, embora legal, foi vista como uma provocação, violou uma proibição de longa data à oração judaica naquele país e ameaçou interromper meses de negociações delicadas. O local é reverenciado pelos judeus como o Monte do Templo.

Enfrenta ele

Ben-Gvir foi condenado oito vezes por crimes, incluindo racismo e apoio a uma organização terrorista. Quando adolescente, suas opiniões eram tão extremadas que os militares o proibiram do serviço militar obrigatório. Ben-Gvir ganhou notoriedade na juventude como seguidor do falecido rabino racista Meir Kahane. Ele se tornou uma figura nacional pela primeira vez quando quebrou um enfeite no capô do carro do então primeiro-ministro Yitzhak Rabin em 1995. “Chegamos ao carro dele e chegaremos até ele também”, disse ele, poucas semanas antes de Rabin ser assassinado por um judeu. extremista que se opõe aos seus esforços de paz com os palestinianos. Dois anos depois, Ben-Gvir assumiu a responsabilidade de orquestrar uma campanha de protestos, incluindo ameaças de morte, que forçou a cantora irlandesa Sinead O’Connor a cancelar um concerto pela paz em Jerusalém.

Tornando-se popular

A ascensão política de Ben-Gvir foi o culminar de anos de esforços do legislador conhecedor dos meios de comunicação social para ganhar legitimidade. Mas também reflectiu uma mudança para a direita no eleitorado israelita que trouxe a sua ideologia religiosa e ultranacionalista para a corrente dominante e diminuiu as esperanças de independência palestiniana.

Ben-Gvir formou-se como advogado e ganhou reconhecimento como um advogado de defesa de sucesso para extremistas judeus acusados ​​de violência contra palestinos. Com um raciocínio rápido e um comportamento alegre, o franco Ben-Gvir também se tornou uma figura popular na mídia, abrindo caminho para entrar na política. Foi eleito pela primeira vez para o parlamento em 2021. Ben-Gvir apelou à deportação dos seus opositores políticos e, no passado, incentivou a polícia a abrir fogo contra palestinianos que atiravam pedras num bairro tenso de Jerusalém, enquanto brandia uma arma. Como ministro da Segurança Nacional, incentivou a polícia a adoptar uma posição dura contra os manifestantes antigovernamentais.

Ministro polêmico

Ben-Gvir garantiu a sua posição no gabinete após as eleições de 2022 que levaram Netanyahu e os seus associados de extrema direita ao poder, incluindo o partido Poder Judaico de Ben-Gvir.

“Durante o último ano estive numa missão para salvar Israel”, disse Ben-Gvir aos jornalistas antes das eleições. “Milhões de cidadãos esperam um verdadeiro governo de direita. “Chegou a hora de dar-lhes um.”

Ben-Gvir tem sido um imã de controvérsia ao longo de seu mandato: ele incentivou a distribuição em massa de armas de fogo aos cidadãos judeus, apoiou a controversa tentativa de Netanyahu de reformar o sistema jurídico do país e frequentemente atacou os líderes americanos pelas suas ações, que eles consideravam um desprezo contra Israel. . Em maio, Ben-Gvir criticou Joe Biden quando o presidente dos EUA ameaçou reter parte da ajuda militar se Israel invadisse Rafah. Ben-Gvir, usando um emoji de coração em uma postagem na plataforma de mídia social X, escreveu que o Hamas ama Biden.

consequências políticas

A saída de Ben-Gvir não põe em risco o cessar-fogo e Netanyahu ainda tem a estreita maioria parlamentar necessária para permanecer no poder. Mas se outros radicais fizerem o mesmo, o governo de Netanyahu poderá entrar em colapso, desencadeando eleições antecipadas.

“Ele provavelmente tem menos tempo de sobrevivência”, disse Shmuel Rosner, membro do Instituto de Política Popular Judaica e analista da estação de televisão pública israelense Kan News. O líder da oposição, Yair Lapid, disse que fornecerá uma rede de segurança política a Netanyahu para garantir que o governo não caia no acordo. Mas é improvável que essa parceria dure além do cessar-fogo porque os dois homens não se dão bem e teriam dificuldade em trabalhar juntos, disse Mairav ​​​​Zonszein, analista sênior de Israel do International Crisis Group.