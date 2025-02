"Quem é Jannik Sinner para mim": Os incêndios sensacionais de Carlos Alcaraz no número 1

Um arco em todos os sentidos, o de Carlos Alcaraz em direção ao amigo e rival no campo Jannik Sinner. Um reconhecimento da grandeza pelo espanhol, que venceu o Pusterrere de 23 anos antes do ATP 500 de Roterdã, falou sobre o desafio que ele resiste: “Jannik mostrou que ele era que ele era o melhor agoraO que faz é loucura – as palavras do número três no mundo -. Eu entendo que muitos discutem quem é o melhor entre nós dois, mas para mim e para tenistas que jogam contra ele, Jannik é certo o mais forte. Não concordo com o que Mouratoglou disse. Jannik terá perdido quatro ou cinco jogos em um ano (seis, ed), ele não tem altos e baixos. Em todos os torneios em que ele participa ou chega na final ou no troféu aumenta “.

As palavras do mel de Alcaraz contra o Sinner, que fez seus nove torneios em 13 meses (incluindo os dois slam do Aberto da Austrália e os do Aberto dos EUA) chegaram contra o treinador Patrick Mouratoglouque disse no Instagram: “Jannik Não é especialmenteEu não acho que seja superior a Alcaraz – seu pensamento em X – quando Carlos é o seu melhor entre os dois, há um jogo real. Todo mundo viu Jannik Sinner no momento como o melhor jogador do mundo, mas eu não concordo. Era dominanteMas existem várias razões pelas quais eu não o colocaria acima do Alcaraz.





Quando a observação de Sinner apontou para as mídias sociais, Mouratoglou respondeu com um claro “clássico” (clássico), como se quisesse dizer que não esperava nenhuma outra afirmação. Em suma, o da rivalidade entre Sinner-Alcaraz será uma pergunta destinada a manter o banco no futuro.