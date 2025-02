Quem é Kash Patel? O primeiro diretor de origem indiana do FBI, o principal assistente de Trump | Notícias do mundo

Kash Patel ou Kashyap Pramin Vinod ‘Kash’ Patel criaram a história na quinta -feira, quando o Senado dos Estados Unidos liderado pelos republicanos confirmou para liderar o FBI, a Agência de Pesquisa dos Estados Unidos. Com sua confirmação no Senado, Patel se tornará o primeiro diretor de origem indiana do FBI, mas apenas o primeiro líder asiático de descendência. Patel está acontecendo com Christopher Wray, também indicado ao presidente Donald Trump, por um mandato que deve durar 10 anos, mas não o fez nos últimos anos. Dois dos antecessores imediatos não completaram seu mandato. Wray renunciou às eleições de Trump com dois anos de seu mandato de 10 anos e seu antecessor James Comey havia completado apenas quatro de seus 10 anos quando Trump o demitiu em 2017.

Quem é Kash Patel?

Kash Patel, ex -defensor público, experimentou um rápido aumento em Washington, círculos de poder da DC. Anteriormente, atuou como chefe do gabinete do Departamento de Defesa e vice -diretor de inteligência nacional durante o primeiro mandato do presidente Trump. Agora, ele está pronto para liderar o FBI, a mesma agência que investigou Trump sobre a suposta má administração de documentos qualificados após 2011 e seus esforços para desafiar os resultados eleitorais de 2020 contra o presidente Joe Biden.

De acordo com os dados compartilhados em público e informados por várias mídias, Patel nasceu em 25 de fevereiro de 1980 em Garden City, Nova York, dos pais imigrantes indianos de Gujarati. A família de Patel se mudou para os Estados Unidos do Canadá depois de deixar Uganda devido à repressão étnica. Ele obteve um diploma em história e justiça criminal pela Universidade de Richmond em 2002 e um Juris Doutor of the Law Faculdade da Universidade de Pace em 2005.

Em 2017, Patel foi nomeado advogado principal sobre contraterrorismo para o Comitê de Inteligência da Câmara, onde desempenhou um papel fundamental nas investigações lideradas pelos republicanos sobre a interferência russa nas eleições de 2016.

Ao longo de sua carreira, Patel tem sido leal de Trump, envolvido em várias capacidades nas iniciativas do Partido Administrativo e Republicano. Também tem sido associado à promoção de certas teorias da conspiração e se dedicou a litígios sobre reivindicações de difamação contra a mídia.