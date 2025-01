Quem é Lex Fridman? Cientista do MIT entrevistará PM Modi em fevereiro de 2025

Um dos rostos mais populares do podcasting americano, Lex Fridman, anunciou seus planos de entrevistar o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no final de fevereiro de 2025.

“Farei um podcast com Narendra Modi (@narendramodi), primeiro-ministro da Índia, no final de fevereiro. “Nunca estive na Índia, por isso estou entusiasmado por finalmente visitar e vivenciar muitas facetas de sua cultura vibrante e histórica e de seu povo incrível da forma mais completa possível”, disse Fridman em uma postagem nas redes sociais na plataforma X.

Quem é Lex Fridman? Lex Fridman é o conhecido apresentador do Lex Fridman Podcast desde 2018. Ele tem doutorado em Filosofia e Ciência da Computação pela Drexel University, Filadélfia, Estados Unidos.

Fridman trabalhou com o Google como pesquisador em Mountain View, Califórnia, onde se concentrou na autenticação ativa por meio de pesquisas de aprendizado de máquina.

Em 2015, depois de um ano no Google, Fridman ingressou no mundialmente famoso Massachusetts Institute of Technology (MIT) e começou a pesquisar IA centrada no ser humano, com foco em veículos autônomos, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

Hortelã Ele relatou anteriormente que Fridman colaborou com empresas e instituições conhecidas que trabalham em tecnologias de inteligência artificial de ponta, incluindo a Tesla, onde contribuiu para o desenvolvimento de sistemas de condução autônoma.

Lex Fridman nasceu em Chkalovsk, antiga União Soviética, e foi criado em Moscou. Mudou-se para os Estados Unidos após a queda da URSS.

Podcast de Lex Fridman Através do seu podcast, Fridman entrevista executivos seniores e funcionários-chave da indústria, bem como presidentes e primeiros-ministros de vários países, para discutir temas relacionados com tecnologia, ciência, política, etc.

Já contou com a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Vivek Ramaswamy, do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de Jeff Bezos, da Amazon, e do bilionário Elon Musk, entre outras figuras notáveis.

Este recurso de podcast marcará a segunda aparição do primeiro-ministro Modi após sua estreia no podcast do cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath, em 10 de janeiro de 2025. O podcast publicado na plataforma de entretenimento YouTube obteve quase 2,2 milhões de visualizações desde a data de publicação.

As pessoas nas redes sociais estão incentivando este próximo podcast com Narendra Modi, já que relatos da mídia sugerem que eles poderiam discutir o desenvolvimento da IA ​​na Índia e outros programas como o Make in India e a iniciativa Digital India.

