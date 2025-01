Quem é Mahira Sharma? O jogador do Crickt Mohammed, a namorada de Siraj, acende as especulações de compromisso

Em meio à crescente especulação sobre a vida amorosa de Mohammed Siraj, o famoso jogador de críquete indiano confirmou seu relacionamento com a atriz Mahira Sharma, informou o Economic Times. Como a confirmação oficial do casal é esperada, os dois se tornaram o assunto da cidade devido à sua recente interação nas redes sociais.

O jogador de destaque obteve elogios enormes por suas performances no campo. Mahira Sharma não é um novo nome para os usuários da Internet, já que a atriz estava em notícias como participante do Bigg Boss. Ela fez parte da indústria cinematográfica e trabalhou em vários filmes e programas de televisão indianos.

Mahira Sharma começou sua carreira modelo e também trabalhou em várias séries de televisão e filmes. Ela fazia parte do reality show Bigg Boss 13. Durante seu mandato como concorrente do BB, Mahira Sharma conseguiu fazer seu próprio lugar dentro da casa do BB e também obteve elogios por sua engenhosidade e personalidade nítidas.