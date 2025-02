"Quem é o super convidado desta noite". Há e -mail para você, Maria de Filippi libera a bomba | Olhar

Maria de Filippi É um veterano de programas de entretenimento. Durante suas transmissões, a Showgirl sempre trouxe grandes convidados ao estúdio que colaram milhões de espectadores na tela pequena. Basta pensar nas últimas descobertas de Há e -mail para vocêA transmissão no Canale 5: Dusan Vlahovic, Juventus Center Forward e Alvaro Morata, agora ex -atacante em Milão. Mas antes do episódio desta noite, sábado, 1 de fevereiro, ele tem um golpe louco na loja.

De acordo com os primeiros rumores, o super convidado do episódio desta noite Há e -mail para você vai ser Al Bano. O famoso cantor é um dos artistas mais apreciados da Itália e do exterior. E no decorrer de sua vida privada e de sua carreira profissional, ele sempre demonstrou que nunca é uma pessoa trivial. Como quando está sempre no meio da controvérsia por causa de suas versões de canto na Rússia, um país onde desfruta de grande popularidade.

Nos últimos dias, também houve rumores sobre uma participação como concorrente na corrida Al Bano em Sanremo, para substituir Emis Killa, que desistiu do festival. Mas ele negou as vozes das quais a pessoa envolvida pensou: “Acho que não concordaria em substituir alguém, isso não faz parte dos meus planos”.