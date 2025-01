Quem é Priya Saroj, uma das parlamentares mais jovens da Índia e suposta noiva de Rinku Singh?

Circulam rumores sobre o possível envolvimento do jogador de críquete indiano Rinku Singh e da deputada do Partido Samajwadi, Priya Saroj. As especulações intensificaram-se após relatos de que as duas famílias haviam iniciado negociações sobre casamento, embora o pai de Priya, Tufani Saroj, tenha rejeitado publicamente as alegações de um noivado oficial. Ele esclareceu que, embora as negociações estejam em andamento, nenhum compromisso formal ocorreu e declarou: “Priya está em Thiruvananthapuram agora para trabalhar e não, seu envolvimento com Rinku Singh não aconteceu”.