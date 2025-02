Quem é Tulsi Gabbard? Novo Diretor Nacional de Inteligência dos Estados Unidos | Notícias do mundo

O primeiro -ministro Narendra Modi chegou aos Estados Unidos na quarta -feira para uma visita de dois dias por convite do presidente Donald Trump. No aeroporto, o embaixador indiano nos Estados Unidos, Vinay Mohan Kwatra, junto com outros funcionários, recebeu. Esta é a primeira visita do primeiro -ministro Modi aos Estados Unidos desde que Donald Trump iniciou seu segundo mandato como presidente. Durante sua viagem, ele se encontrará com o presidente Trump para discutir questões -chave.

O primeiro -ministro Narendra Modi se reuniu com Tulsi Gabbard, diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, para discutir vários aspectos das relações indianas unidas. Sua conversa se concentrou no fortalecimento da cooperação da inteligência, especialmente anti -terrorismo e ameaças emergentes. O primeiro-ministro Modi também parabenizou Gabbard, um hindu-americano, por sua confirmação como o principal funcionário da inteligência do país. Foi confirmado pelo cargo na quarta -feira.

“Ele conheceu o diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, @tulsigabbard, em Washington, DC. Parabenizou-a por sua confirmação. Ele discutiu vários aspectos da amizade da Índia-ee. em x.

Quem é Tulsi Gabbard Diretor de Inteligência Nacional?

Tulsi Gabbard não é de origem indiana. Sua mãe adotou o hinduísmo, e Tulsi também seguiu a fé. Ela foi criada de acordo com as tradições hindus, e sua profunda conexão com a religião a levou a ser chamada de Tulsi. Ela é casada com a diretora de fotografia Abraham Williams.

Recentemente, o Senado dos Estados Unidos confirmou a nomeação de Tulsi Gabbard como diretor de inteligência nacional na administração do presidente Donald Trump. Tulsi Gabbard é um ex -oficial militar e anteriormente era membro do Congresso do Partido Democrata nos Estados Unidos. O Senado confirmou sua nomeação com 52 votos a favor e 48 contra. Os membros do Partido Democrata se opuseram firmemente à sua indicação, mas o Partido Republicano, que tinha a maioria no Senado, disse sua confirmação.

Como o novo diretor de inteligência nacional, Tulsi Gabbard agora liderará o principal escritório de inteligência do país. Este escritório foi criado após as falhas de inteligência em torno dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Visita de PM Modi à França

Depois de concluir sua visita de três dias à França, o primeiro -ministro Modi chegou aos Estados Unidos. Durante sua estadia na França, ele se encontrou com o vice -presidente dos Estados Unidos, JD Vance, terça -feira.

Vale ressaltar que a Índia e os Estados Unidos estabeleceram uma associação estratégica em 2005. O relacionamento deles foi fortalecido em uma associação estratégica global abrangente durante a visita do presidente Trump à Índia em fevereiro de 2020.