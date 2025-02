Quem é Tulsi Gabbard? O novo Diretor Nacional de Inteligência dos Estados Unidos nomeado por Donald Trump

Tulsi Gabbard, a eleição do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o novo Diretor Nacional de Inteligência (DNI) foi confirmado pelo papel do Senado em uma votação por 52 a 48 nas proximidades.

Gabbard, um ex -democrata de 43 anos, enfrentou perguntas bipartidárias sobre suas declarações anteriores consideradas como nos apoiando e sua falta de experiência.

Do veterinário do Iraque, às teorias da conspiração

Um congressista de quatro periods, candidato à presidência de 2020 e o melhor autor de vendedores do NYT, Gabbard, 43, é um veterano com três implantações em áreas de guerra no Oriente Médio e na África. Recentemente, ele passou de ser democrata a um membro republicano.