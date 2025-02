Quem é Veena Reddy, ex -chefe da Índia da USAID, em frente ao calor do BJP?

O interesse on -line vem crescendo em Veena Reddy, ex -diretora da Índia da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), sobre suposto financiamento de US $ 21 milhões para aumentar a “participação eleitoral na Índia”.

Reddy chegou ao centro de atendimento depois que o vice do BJP, Mahesh Jethmalani, exigiu investigação sobre financiamento e questionou seu papel. Suas críticas foram seguidas por Comentários do presidente Donald Trump indicando que o fundo poderia ter sido usado para influenciar os resultados da pesquisa do Lok Sabha. “Acho que eles (USAID) estavam tentando escolher outra pessoa. Temos que contar ao governo indiano ”, disse Trump em uma reunião na quarta -feira.

Reddy, um diplomata americano nascido em Andhra Pradesh, ingressou no escritório da USAID na Índia em 5 de agosto de 2021. Ele anunciou seu retorno aos Estados Unidos em 17 de julho de 2024, mais de um mês após os resultados das eleições para Lok Sabha.

No Dia da Independência de 2022, Reddy disse que seu falecido avô participou do movimento Quit India e foi preso como resultado. “Estou comovido e inspirado pelo legado das muitas almas corajosas que defenderam a liberdade”, publicou ele em X.

Antes de ingressar no governo dos Estados Unidos como oficial de serviços estrangeiros, Reddy era advogado corporativo em Nova York, Londres e Los Angeles.

Ele possui um médico de jurisprudência da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia e um domínio e diploma da Universidade de Chicago, anunciou a embaixada dos Estados Unidos no momento de sua chegada à Índia.

Também serviu em missões da USAID no Paquistão, nas Repúblicas da Ásia Central e na América Central. Reddy também foi membro dos Conselhos de Direito de Nova York e Califórnia.

Crescimento na entrada de fundos

Os desembolsos de fundos líquidos para projetos indianos da USAID aumentaram significativamente durante seu período, saltando multiford para mais de US $ 228 milhões ou crore de Rs 1982 em 2022, o mais alto desde 2001.

Em 2020, os projetos indianos receberam US $ 83,2 milhões da USAID, que aumentaram para US $ 94,3 milhões em 2021. Ele faturou US $ 228 milhões em 2022 antes de cair ligeiramente para US $ 175,7 milhões em 2023 e US $ 151,8 milhões em 2024, de acordo com os dados do governo dos Estados Unidos.

De um fundo total de US $ 228 milhões até 2022, a USAID Índia gastou US $ 140,7 milhões (ou quase 50%) em saúde básica, US $ 25,09 em saúde materna e infantil, US $ 10,57 em programas de prevenção e conscientização do HIV/AIDS, US $ 7.186 em geral em geral Proteção ambiental e energia de US $ 5,6, de acordo com dados oficiais.

De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos, ela foi a primeira Índia americana a dirigir a USAID na Índia e Bután. Antes de sua tarefa da Índia, Reddy dirigiu a missão da USAID no Camboja. Ele também atuou como chefe da missão anexada no Haiti e associado à agência como seu assistente de consultor geral, que abrange questões legais para programas da USAID na Ásia, Oriente Médio, Afeganistão e Paquistão.

Da embaixada dos Estados Unidos em Nova Délhi, Reddy também liderou as operações da USAID em Bután, uma prática comum entre muitas missões estrangeiras.

Atividades

Durante seus quase três anos de mandato como diretora da missão, ela supervisionou vários projetos nas áreas de saúde, desenvolvimento econômico, educação e serviços sociais, democracia, direitos humanos e governança etc., de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos.

India Railways, Ministério do Power, Niti Aayog, Instituto Nacional de Treinamento de Power (NPTI) e Conselho de Capacidade do Setor de Poder, NTPC Green National Skills Development Corporation, Ministério dos Assuntos Tribais, Ministério da Saúde e Bem -Estar da Família, Missão de Inovação Atal está entre os agências governamentais proeminentes do governo. que assinou novos acordos ou programas implementados financiados pela USAID durante o período Reddy em Nova Délhi.

Ele visitou vários estados para promover e supervisionar programas relacionados à promoção de pagamentos digitais, saúde, silvicultura e educação, entre outros.

Como diretora da missão da Índia, ela participou de vários programas governamentais de alto nível por convite de ministérios e departamentos. Em novembro de 2023, ele era um orador em um programa de banheiro mundial presidido pelo então ministro da Habitação Urbana, Hardeep Singh Puri. “Estamos orgulhosos de trabalhar com o ministério. Obrigado por convidar a USAID aqui ”, disse ele ao ministro, que em seu discurso final agradeceu por sua participação e apoio.

Em julho de 2023, ele participou de uma reunião do grupo de redução de risco de desastres do G20 sob a presidência da Índia.

Postado em: 20 de fevereiro de 2025

