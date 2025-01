Quem é Vivek Ramaswamy? Conheça o empreendedor de biotecnologia que desempenha um papel crucial no Trump 2.0 | Notícias do mundo

Vivek Ramaswamy, empresário e ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy está sob os holofotes por causa de relatos de sua possível saída do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) para fazer campanha para governador de Ohio. Ramaswamy, que apoiou Trump depois de desistir da corrida presidencial de 2024, deverá anunciar a sua candidatura a governador em breve, possivelmente no final de janeiro. Sua mudança ocorre no momento em que o cenário político de Ohio evolui, incluindo a recente nomeação do tenente-governador Jon Husted para o Senado dos EUA, abrindo novas oportunidades na liderança estadual.

Quem é Vivek Ramaswamy e sua infância?

Vivek Ramaswamy, nascido em 9 de agosto de 1985 em Cincinnati, Ohio, é um empresário de biotecnologia e pensador político conhecido por suas opiniões francas contra a cultura “despertada” e os estabelecimentos convencionais. Vindo de uma origem humilde, ele se tornou uma figura-chave nos círculos conservadores.

Ramaswamy também é autor de best-sellers, com livros como Woke, Inc., que critica o ativismo corporativo. A sua campanha presidencial de 2024 solidificou ainda mais a sua posição como uma importante voz conservadora. Em 2024, Ramaswamy realizou uma campanha enérgica pela nomeação presidencial republicana, promovendo uma visão de “América Primeiro 2.0”. Seus planos de reformar a burocracia federal e reformar a educação lhe renderam uma base de fãs leais, mas ele acabou terminando em quarto lugar nas convenções de Iowa.

A eficiência do Departamento de Governo e o segundo mandato de Trump

O Departamento de Eficiência Governamental, uma iniciativa fundamental do segundo mandato de Trump, centra-se na redução da burocracia, na melhoria das operações federais e na promoção da inovação no governo. Com Ramaswamy e Musk no comando, une dois inovadores do setor privado determinados a combater a ineficiência e a desafiar a norma.

O departamento está ganhando atenção à medida que equipes auditam agências como o Tesouro, o IRS e Saúde e Serviços Humanos. Ramaswamy promoveu o uso de inteligência artificial para agilizar processos e melhorar a tomada de decisões governamentais. A sua parceria com Musk visa impulsionar reformas baseadas na tecnologia, mas alguns críticos questionam se tais mudanças ousadas podem ter sucesso dentro das limitações dos sistemas federais.