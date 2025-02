Fort William, em Calcutá, a sede do Comando Oriental do Exército Indiano, tornou -se chamado Vijay Durg. Essa mudança faz parte da iniciativa governamental de Modi para libertar a nação das impressões coloniais britânicas. Fort William, com um passado histórico, leva o nome do rei William III da Inglaterra. Agora ele foi renomeado após o mais velho forte na costa de Sindhudurg de Maharashtra, uma base naval crucial durante o reinado de Chhatrapati Shivaji Maharaj.

“A ordem chegou na segunda semana de dezembro, mas ainda não foi formalmente anunciada. No entanto, paramos de usar ‘Fort William’ nas comunicações internas “, disse o comandante da ALA Himanshu Tiwari, diretor de relações públicas do Ministério da Defesa (Kolkata), disse à TV TV à Índia.

Fort William originalmente leva o nome do rei William III da Inglaterra, também conhecido como William de Orange, já que ele era o monarca reinante em 1700, quando o forte foi nomeado. Ele desempenhou um papel importante no cristianismo protestante, ganhando terreno na Europa.

O original Strong foi construído em 1696 pela Companhia Britânica das Índias Orientais.

O forte, cujas obras foi iniciado por Job Charnock em Hastings, sofreu danos significativos durante o cerco de Calcuta em 1756.

Posteriormente, um novo forte foi construído, embora tenha sido realocado para o sul da cidade branca, em Govindpore. Este site foi selecionado por Robert Clive por razões estratégicas, Krishna Dutta escreve em ‘Calcutá: uma história cultural e literária’.

Mas quem era William de Orange após quem Fort Willian foi nomeado?

Rei William III, o homem de Fort William é nomeado

O rei William III da Inglaterra (1650-1702), também conhecido como William of Orange, foi uma figura influente na história européia e britânica.

Nascido em Haia (Holanda), ele era filho de William II, príncipe de Orange e Mary, princesa real da Inglaterra. Ele saltou para a fama como líder protestante e desempenhou um papel fundamental na resistência ao poder católico na Europa, particularmente na França sob o rei Luís XIV, cuja ambição por “Reunção Universal” viu com suspeita.

William tornou -se o governante da Inglaterra, Escócia e Irlanda em 1689 após a revolução gloriosa, um golpe em grande parte sem sangue que depôs o rei católico Tiago II.

Seu reinado, sustentado em conjunto com sua esposa, Queen Mary II, marcou o estabelecimento de uma monarquia constitucional na Inglaterra, com a Declaração de Direitos de 1689, sujeitando a base da democracia parlamentar.

Conhecida por sua personalidade austera e percepção estratégica, William III é lembrado como um defensor do protestantismo e uma força estabilizadora na política britânica.

O nome de Fort William em Calcutá foi uma homenagem ao seu legado como um símbolo da autoridade e expansão britânica durante a era colonial.

Por que Fort William foi renomeado Vijay Durg

O governo de Modi tem mudado o nome de lugares e ruas para libertar a Índia de seu jugo colonial.

Port Blair, capital das Ilhas Andaman e Nicobar, foi chamado Sri Vijaya Puram em setembro de 2024.

O ministro do Interior da União, Amit Shah, disse que Port Blair foi renomeado para perceber “a visão do primeiro -ministro Narendra Modi para libertar a nação das pegadas coloniais”.

A razão pela qual Fort William foi renomeado é porque o rei, depois de quem foi nomeado, desempenhou um papel crucial na história da Europa, não na Índia.

Pelo contrário, Sindhudurg tem uma conexão Shivaji, um líder de Marathha que é um símbolo do nacionalismo indiano, patriotismo e resistência.

No entanto, a recente mudança de Fort William em relação a Vijay Durg presta homenagem ao forte mais antigo da costa de Sindhudurg de Maharashtra, uma base naval crucial durante o reinado de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Isso faz parte de um esforço maior para descolonizar a mudança dos principais pontos de referência, incluindo a mudança de Rajpath para o caminho de Kartavya e Port Blair A Sri Vijaya Puram.