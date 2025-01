Um homem iraquiano que realizou várias queimaduras do Alcorão na Suécia morreu, disse um juiz em Estocolmo na quinta -feira. A mídia sueca relatou que ele foi morto em um tiroteio em uma cidade próxima.

Salwan Momika, 38 anos, organizou várias queimaduras e profanações do Sagrado Livro do Islã na Suécia em 2023. Os vídeos do Alcorão em muitos lugares.