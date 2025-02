"Quem está indo para o mar jônico". O mais novo truque da ONG Mediterrânea: movimento desesperado (para desafiar o governo)

7 de fevereiro de 2025

O navio Iônico Por Mediterranea salva as pessoasde 2018 no resgate e resgate no mar, estará presente em Napolino Molo 21 de Varco Pisacane, de 8 de fevereiro a 16 antes Dia aberto.

Dias em que a sociedade civil e o mundo das associações básicas podem visitar o navio e eu posso encontrar Missão -roupasque funciona do missões de resgate mostrar todas as fases do processo até que o pouso das pessoas seja salvo em um Certamente.

Já existem cerca de 1.000 pedidos para visitar o navio, que chegaram através do formulário de reserva on -line, tanto que você já é prático em alguns dias solda. A participação das escolas Napolitan que respondeu em massa com muitos pedidos de visitas a bordo.

Eles vão chegar ao mar jônico Artistas, rostos da política e do mostrarMas também as realidades sociais básicas, as do mundo secular e católico, ativistas e muitos cidadãos simples que desejam apoiar Mediterrane com sua presença, salvar pessoas. Por ocasião da inauguração dos dias abertos, eles falam com os microfones de Lapresse Laura MarmoralePresidente da Mediterranea que salva pessoas e cabeças da cabeça Sheila Melosu.