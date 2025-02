Steve Whitkoff fez amizade com Donald Trump por mais de 40 anos – já que ambos estavam envolvidos em investimentos imobiliários. Em dezembro de 2024. O neto recém -nascido de Whitkoff foi nomeado em homenagem a Trump Don.

Com o início de seu segundo mandato presidencial, Trump Whitkoff se tornou um dos diplomatas mais importantes do mundo. Como um colono especial Trump no Oriente Médio, ele desempenhou um papel fundamental na assinatura do acordo entre Israel e o Hamas sobre o cessar -fogo em Gaza em janeiro de 2025. E depois disso, Trump o instruiu a fazer contatos com a Rússia para acabar com a guerra russa-ucrajana, que dura quase três anos.

Em 11 de fevereiro, Whitkoff voou para Moscou em empresas privadas para pegar Marko Vogel, um professor da American School sentado em uma prisão russa para contrabando de drogas. Em troca de ele, os Estados Unidos foram libertados por Alexander Vinnik, co-fundador da BTC Cryptocurrency Exchange, que reconheceu a lavagem de dinheiro.

Durante sua curta visita, Whitkoff conseguiu conversar com um dos representantes das autoridades russas. Para examinar um jornalista no retorno disse: “Existe um cavalheiro da Rússia, seu nome é Cyril, ele tem o relacionamento mais difundido. Ele era um mediador muito importante que construiu pontes entre os dois lados. “

ProvavelmenteEstamos falando de Cyril Dmitry, diretor geral do Fundo Russo para investimentos diretos (RDIPI). Ele se formou em Stanford e Harvard, que trabalhou na McKinsey e Goldman Sachs desde tenra idade, de 2007 a 2011 Ele liderou o ícone de investimento ucraniano em um capital privado com um capital de cerca de US $ 1 bilhão – esse era principalmente o dinheiro de Viktor Pinchuk , Filho -in -law da ex -presidente Ucrânia Leonid Kuchma. Pinchuk foi recomendado pelo chefe de corporação de estado de Kirill Dmitry, Veb Vladimir Dmitry (eles não são parentes). Em 2011, dois Dmitrys convenceram que o então presidente da Dmitry Medvedev e o primeiro -ministro Vladimir Putin criaram um fundo de investimento soberano e Kirill Dmitryv o liderou.

O projeto mais famoso em que o RDIP investiu foi a vacina coid “Sputnik V”.

A roda não é diferente A Rússia foi uma das primeiras no mundo a fazer uma vacina eficaz da Covid – mas no Ocidente, o Sputnik V nunca recebeu reconhecimento. Investigação “Medusa”

A roda não é diferente A Rússia foi uma das primeiras no mundo a fazer uma vacina eficaz da Covid – mas no Ocidente, o Sputnik V nunca recebeu reconhecimento. Investigação “Medusa”

O Dmitryv está perto da família de Putin. Sua esposa Natalya Popova é a colega de classe e amiga da filha mais nova do presidente de Katerina Tikhonova, desde 2012 – seu vice na Fundação Innopractics. E por vários anos, Dmitryv se reuniu no Conselho de Sibur, juntamente com Kirill Shamalov, da então esposa Tikhon.

O Dmitryv tem conexões extensas no Oriente Médio. Entre os maiores parceiros da RDII estão os fundos soberanos do Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Nos Comitês e Conselho de Administração desses fundos, os chefes do Estado e do governo e seus parentes estão sentados – todos são interlocutores regulares de Dmitry.

Em 2017, pouco antes da primeira abertura de Donald Trump, Dmitryv Encontrar Nas Seychelles da ilha com certos funcionários dos Emirados Árabes Unidos, um grupo de empresários americanos, incluindo Eric Prince, fundador do PMC de Blackwater PMC, irmão Bettsi, DeVos, que logo foi nomeado pelo Ministro da Educação. Posteriormente, o promotor especial Robert Müller, que investigou a intervenção russa nas eleições dos EUA, suspeitava que fosse uma das reuniões destinadas a estabelecer vínculos informais entre as autoridades russas e o governo Trump.

E logo após a primeira inauguração de Trump Dmitry Encontrar No Fórum Econômico de Davos, com consultor do presidente dos EUA, Anthony Scaramucci.

Desde o início da guerra russa de Ikraini russa, o Oriente Médio do Estado vem regularmente com iniciativas pacíficas públicas e não -peças. A Arábia Saudita mediou durante a libertação de estrangeiros que lutaram do lado da Ucrânia e caíram no cativeiro russo. Em 2023, foi realizada uma conferência internacional sobre o assentamento pacífico da Rússia e da Ucrânia, mas a Rússia não participou dela. Em dezembro de 2023. Putin viajou para os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita.

Catar 2024 tentei Mediar entre a Rússia e a Ucrânia para uma pergunta privada: a inviolabilidade da infraestrutura de petróleo russa em troca da invencibilidade da infraestrutura energética ucraniana. O acordo caiu.

Em agosto de 2024. Kirill Dmitryv Participou Nas negociações sobre a troca de Mark Vogel para Alexander Vinnik. Eles também estavam envolvidos no primeiro -ministro da Crown, no primeiro -ministro e no verdadeiro governante da Arábia Saudita Mohammed bin Salman.

Steve Whitkoff também tem conexões extensas no Oriente Médio – e também principalmente com fundos de investimento soberanos. Por exemplo, de 2013 a 2023, ele possuía o Lane Hotel em Manhattan com o Emirates Fund e depois Vendido Seu fundo do Catar. Em 2018, no primeiro Trump, os lobistas contratados pelo Catar, ele organizou reuniões de funcionários de catarro com 250 pessoas, “capazes de influenciar Trump”, incluindo Whitkoff (não um diplomata então, mas simplesmente um empresário). 2024 Whitkoff participou do Fórum Econômico do Catar.

Em 12 de fevereiro de 2025, após uma conversa por telefone com Vladimir Putin e Vladimir Zeleni, Trump disse a repórteres que pretendia se encontrar com o presidente russo, provavelmente na Arábia Saudita.

O conhecimento de Dmitry enfatiza: chamar um negociador está errado, seu papel é apenas ajudar a fazer contato. Desde o primeiro mandato presidencial de Trump, ele entrou em contato com Jared Kushner (filho -n -LAW US PRESIDENTE e seu ex -consultor no Oriente Médio). De acordo com o conhecido de Dmitry, Whitkoff entrou em contato com Dmitry e depois através dele – com “outras pessoas”, que organizou a troca de Vogel para a conversa telefônica de Vinnik e Trump com Putin.