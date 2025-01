"Quem parece que estou parado na minha frente": Scipione Rossi zomba de Alan Friedman, gelado em La7

Cláudio Brigliadori 23 de janeiro de 2025

Uma longa sessão psicanalítica coletiva. NOJENTO Terça-feiraem La7, Giovanni Floris e seus convidados comentam no dia seguinte à cerimônia de inauguração do Donald Trump na Casa Branca. Há uma atmosfera pesada, preocupada e fúnebre. Muito triste Alan Friedmanum americano agora transplantado para a Itália e um firme defensor dos Democratas.

Gianni Scipione Rossiconfrontado com as suas palavras de coração partido, torna-o um pouco ridículo: «Parece-me que estou a olhar para o italiano antiamericano, uma espécie de paródia. Precisamos ter relacionamentos com todos, até mesmo com os Estados Unidos de Trump”. ‘Estou aqui e choro pelo meu país – responde Friedman – pelo que vai acontecer. Tenho orgulho de ser americano.” “Choramos quando Trump faz coisas erradas, mas não antes, parece-me um absurdo”, é a resposta de Scipione Rossi.





Para que conste, as lágrimas de Friedman já haviam inundado as redes sociais, com joias como ‘ontem Trump perdoou centenas de criminosos condenados enviados para a prisão por participarem da insurreição de 6 de janeiro de 2021. Na prática, o Estado de direito. ele foi deposto por um presidente fora da lei‘ ou ‘Sua presidência acelerará o declínio do império americano porque destruirá qualquer pretensão de liderança moral. Trump legitimará Putin e outros ditadores.” Outro Doc deprimido, o ex-senador do Partido Democrata Gianrico Carofiglioque brincou com Giorgia Meloni durante as imagens da cerimônia: “Não a vejo, cadê ela?”. A intervenção de Floris é necessária. Seguro Elisabetta PiccolottiDelegado da AVS e entusiasta da conversa La7: Meloni esteve na Casa Branca “precisamente para demonstrar esta lealdade à linha Trumpiana e, portanto, mover a Itália para uma posição de subordinação”. E pensamos que o presidente a tinha convidado.