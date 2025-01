Quem procura emprego preste atenção! Chhattisgarh oferecerá portal de carreiras para graduados; É assim que beneficiará milhares de jovens

Para colmatar a lacuna entre quem procura emprego e empregadores, o governo de Chhattisgarh deverá lançar um “Portal de Carreiras” dedicado. A iniciativa, lançada em associação com a plataforma de rede apna.co, conectará recém-formados a sete lakh empregadores em busca de oportunidades de emprego.

O portal de carreiras capacitará estudantes e recém-formados em todo o estado e permitirá que eles se conectem com mais de 7 lakh empregadores e se candidatem a quase 1.50.000 empregos anualmente, disse apna.co em um comunicado após assinar o Memorando de Entendimento (MoU). com o Departamento de Educação Técnica (DTE), Governo de Chhattisgarh.

O Portal de Carreiras ajudará os jovens a se manterem atualizados com oportunidades de emprego em setores-chave, incluindo engenharia de software, gerenciamento e suporte de TI, vendas e desenvolvimento de negócios, BFSI, saúde e hospitalidade, atendendo às demandas de trabalho em constante mudança do mercado de Chhattisgarh.

“Ao fornecer acesso a uma plataforma dedicada que não só conecta quem procura emprego com empregadores, mas também se concentra no desenvolvimento de competências e no crescimento profissional, pretendemos construir uma força de trabalho preparada para o futuro”, disse o fundador e CEO da apna.co, Nirmit Parikh.