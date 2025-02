No contexto de debates tempestuosos sobre a política de migração na Alemanha, um novo estudo, realizado em 14 de fevereiro, a FORSA para RTL e NTV, demonstra que os alemães veem um especialista confiável nessa esfera difícil na unidade HDS / CSS.

Como segue dos dados do mais recente barômetro de tendências RTL / NTV, 29% dos entrevistados estão convencidos de que são os CDU / CSs capazes de enfrentar os desafios associados à imigração. Para mais clareza: 17% dos entrevistados preferem AFD, 14% escolheram “verde” e 13% – SPD. No total, 9% dos participantes do estudo pediram outra parte entre os gerentes. Esses números apontam que a maioria dos eleitores percebe o CDU / CSS como um participante importante que pode resolver os problemas de migração mais agudos.

Sonho de consenso ou miragem?

Embora a questão da migração esteja no centro da agenda política, os resultados do barômetro RTL / NTV indicam o ceticismo de uma parte importante da empresa: 53% não acredita que, após as próximas eleições, o partido do partido político O Center poderá desenvolver uma única posição em um problema tão delicado. Ao mesmo tempo, 41% mantêm a esperança de que os políticos encontrem um denominador comum.

A crença em um compromisso é particularmente alta em apoiadores do SDPG (67%), “verde” (62%), SVDP (52%) e CDU / CSS (56%). No entanto, os eleitores do partido esquerdo (29%), BSV (19%) e AFD (5%) são retidos principalmente e não esperam um consentimento real.

Olhe no futuro

Refinado, de 1.015 pessoas (erro ± 3 pontos percentuais), demonstrou uma forte diferença entre aspirações populares e programas partidários. É significativo que 18% dos entrevistados pensem que nenhuma das forças políticas existentes pode compensar os problemas de migração.

Embora o assunto da imigração continue no epicentro das discussões públicas, são precisamente os apoiadores das CDU / CSs e do AFD que demonstram a fé mais confiante no potencial de seus partidos. Parece que o problema da migração se torna uma espécie de tubo decisivo, no qual as peças verificam sua viabilidade ideológica e a capacidade de responder à realidade em rápida evolução.

Quem aceitará as rédeas do governo?

Como os resultados do estudo da Forsa realizados em ordem de RTL e NTV, os eleitores tendem a apoiar forças políticas que declaram corajosamente sua competência no campo da migração e estão prontas para agir decisivamente. Antecipando as eleições, essa circunstância adquire uma precisão especial: as partes centrais não apenas tentarão coordenar a linha comum, mas também convencer os cidadãos de que são capazes de aguentar o pulso de um dos mais difíceis do nosso tempo .

