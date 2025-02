Quem são os africânderes que Donald Trump deseja conceder status de refugiado?

Os afrikaners são um grupo étnico diferente de sul -africanos brancos, principalmente descendentes dos colonos holandeses que chegaram ao país no século XVII. Ao longo dos séculos, eles desenvolveram seu próprio idioma, africâner, e desempenharam um papel dominante na configuração da história da África do Sul, particularmente durante a era do apartheid.

Justificação Trump para o status de refugiado O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou preocupações sobre a suposta perseguição aos agricultores afrikaner na África do Sul como o principal motivo de sua decisão de conceder -lhes o status de refugiado.

Seu governo argumenta que a lei de expropriação recentemente aprovada, que permite a redistribuição de terras em interesse público, é injustamente endereçado aos agricultores brancos. A Ordem Executiva de Trump impede a ajuda americana à África do Sul, alegando que o governo não foi capaz de proteger as comunidades agrícolas afrikaner da violência.

O debate de expropiação de terras O governo sul -africano argumenta que a reforma agrária é necessária para abordar as injustiças históricas da era do apartheid. Antes de 1994, os sul -africanos negros eram sistematicamente desapropriados de terras, deixando os agricultores brancos no controle de quase 70% das terras agrícolas de propriedade privada. As autoridades sul -africanas rejeitaram as alegações de Trump, chamando -as de “distorções”.

Violência contra agricultores: genocídio ou onda de crime? Trump e seu aliado, o bilionário nascido na África do Sul Elon Musk, amplificaram as alegações de que os agricultores brancos estão sendo sistematicamente atacados.

No entanto, os especialistas argumentam que não há evidências de genocídio. As estatísticas oficiais mostram que, embora ocorram ataques agrícolas, eles fazem parte de um crime violento mais amplo que afeta todos os sul -africanos. Em 2023, 49 agricultores brancos ou seus parentes foram mortos, em comparação com mais de 27.000 homicídios totais no país.

Impacto nas relações entre os Estados Unidos e a África do Sul A ordem executiva de Trump terá importantes consequências diplomáticas e financeiras. Ao reduzir centenas de milhões de dólares na ajuda dos Estados Unidos, destinados principalmente à resposta do HIV/AIDS da África do Sul, o movimento poderia afetar severamente o sistema de saúde do país.

Além disso, a ordem acusa a África do Sul de colocar o lado de “maus atores”, incluindo Hamas, Rússia e Irã, e alerta que os laços contínuos com o Partido Comunista da China podem ter mais relações.

O que poderia ser mais tarde? O governo sul -africano prometeu desafiar a decisão de Trump. Espera -se que os Estados Unidos descrevam o processo de reassentamento para os agricultores da Afrikaner e suas famílias nas próximas semanas.

À medida que o governo Trump avança com esse controverso político, o debate sobre as reformas agrícolas da África do Sul e a difícil situação dos agricultores brancos continuarão sendo um ponto de inflamação na política global.

A África do Sul atinge a ajuda de Trump, ele chama de ‘campanha de informação errônea’ A África do Sul condenou o que chama de “campanha de informação errônea” depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump congelou a ajuda do país, citando preocupações sobre as políticas de expropriação de terras que afetam os agricultores brancos.

Em um comunicado no sábado, o governo sul -africano expressou preocupação com “a propaganda destinada a deturpar nossa grande nação” e acrescentou que foi “decepcionante” ver essas narrativas que influenciam as decisões políticas dos Estados Unidos.

A Ordem Executiva de Trump impede a assistência americana, alegando que a lei recém -aprovada sobre a expropriação da África do Sul permite que as crises da terra sejam para os agricultores brancos. Pretória rejeitou essas declarações, afirmando que os esforços de reforma agrária visam corrigir injustiças históricas sem violar os direitos de propriedade.

