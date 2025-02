Quem são os companheiros que fazem parte do aiatolá: o último escândalo que sobrecarrega o CPI

Daniele Capezzone 9 de fevereiro de 2025

Assim como o carteiro do romance de James Cain, o regime iraniano também está correto. E ele fez isso – ontem – de uma maneira clara e espetacular, para tentar renovar uma imagem de força e centralidade geopolítica que não corresponde mais à realidade.

A verdade é que o regime é frágil e tem um nível de fraqueza que nunca foi experimentado desde 1979 até hoje: é contestado por seus cidadãos e é dificultado de fora da estratégia israelense, que quase amputou um e o outro braço , Ou se queremos um e a outra prótese terrorista que tenha sido usada por Teerã nos últimos anos, a saber, Hamas e Hezbollah. O que o chefe da teocracia islâmica fez ontem? Por um lado, o Guia Supremo Ali Khamenei encontrou uma delegação de três altos resíduos do Hamas (líder temporário Khalil al-Hayya, acompanhado por Mohammed Darwish, chefe do Conselho de Administração, e outro peso do grupo terrorista e o momento do grupo terrorista, Nizar Awadallah). O regime publicou algumas fotos da reunião e uma nota de escada foi divulgada pela agência oficial da IRNA: “Esta manhã, o chefe e os membros do Conselho de Administração, encontraram a resistência palestina, Hamas, Ayatollah Khamenei, líder da revolução islâmica”. A mensagem é clara: o líder (ou seja, o ditador iraniano) evoca seus amigos e ajuda. O mundo deve saber que a estrutura de comando é sempre a mesma e foi devolvida ativamente.

Mas, por outro lado, Teerã também deu um sinal diferente. Devido a um expoente do Ministério das Relações Exteriores, o Irã atacou a Casa Branca e as sanções Trumpianas contra o Tribunal Penal Internacional que – diz o diplomata islâmico – “” Impunidade total em Israel “. E novamente, adicionando outra gasolina ao fogo: «A CPI puniu por ter investigado os horríveis crimes de Israel é um passo adicional de cumplicidade e conluio com um regime de apartheid ocupante. É um abuso de poder impressionante. Ele garante a impunidade máxima do regime israelense, ameaça a paz e a segurança internacionais ». De uma só vez, o regime determina pelo menos três efeitos com esse movimento duplo arrogante e contraproducente.





Primeiro: ele mata todas as possibilidades de lançar novamente – no estado atual “dois povos, dois estados” no meio -leste. Se uma das duas estátuas, o palestino, de fato, sob o controle fixo de um grupo terrorista islâmico que está determinado a destruir Israel (de acordo com o estatuto do Hamas), é claro que existe uma co -existência pacífica entre os dois vizinhos vizinhos Os países se tornam impossíveis. Paradoxo o torna uma confirmação indireta das razões de Netanyahu (que está insistindo em fechar a partida com o Hamas em campo, destruindo o grupo terrorista) e também da recente provocação de Trump sobre o futuro de Gaza (que claramente serviu à inconsistência mostrando inconsistência de inconsistência de “soluções” pacíficas dos outros verbalmente como desnecessariamente incentivadas nesses anos).

Segundo: essa aprovação iraniana espirrando em favor do CPI, com uma motivação anti-israelense explícita, recebe o resultado (indesejada e indireta, mas absolutamente certa) para tornar a frente e embaraçar a frente, nos oito anteriores, começando com o habitual eurolírico Grupo, ele foi apreendido a favor do Tribunal Penal Internacional e contra Trump. Esse partido (do qual o governo italiano foi mantido afastado de uma maneira apropriada) amava e gosta de se descrever como o transportador das razões do direito internacional e dos direitos humanos. Ah, sim? Será um pouco difícil fazê-lo credível de acordo com os colchetes dos açougueiros de Teerã, que, além da acusação de seu próprio povo, estão exclusivamente interessados ​​no uso do tribunal como um anti-Israel clava, que o que o governo legítimo de um país democrático para um grupo terrorista.

Terceiro: o fato de que todos revisaram o chefe da cobra iraniana hoje em seu perigo, fortalecerá a fé Trumpiana para seguir a estrada a partir de um reforço dos acordos de Abraão e, portanto, de uma dupla parceria com Jerusalém e com RIAD, com o objetivo de isolamento definitivo Teerã. Nesse cenário, parece difícil pensar que Trump e Netanyahu podem permitir que os iranianos acompanhem seu programa atômico.

Em suma, o nó está destinado a ser resolvido. E o regime islâmico do aiatolá, apesar do chute duplo que ele tentou vencer ontem, nunca foi tão fraco e riscos.