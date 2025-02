Mario Sechi 19 de fevereiro de 2025

Se você tiver que decidir sobre as coisas que importam no cenário internacional, a esquerda nunca decepciona, no sentido de que está despreparado para tudo. Elly Schlein Ele pergunta Melões De que lado ela é (e depois das três guerra de guerra deve ser clara), mas ela não sabe quem Pd: Ele quer paz (como todo mundo), ele está com oUcrânia Mas ele não quer armar, certamente é contra Trunfo E é por isso que o partido da oposição mais importante da Itália é o oponente da América.

Além disso, também é um inimigo do interesse nacional, uma vez que nossa aliança com Washington não pode ser questionada de acordo com aqueles que estão na Casa Branca. Sob o Cinco estrelasOutras oposições, a confusão é pura êxtase.

Passamos do cripto-pitinismo ao gandhismo contiano, mas é sempre um circo e se eles lideraram a política externa italiana Putin e o dragão de Xi Jinping. Felizmente para nós, eles não os governam, em Palazzo Chigi, há Giorgia Meloni que em Paris deveria ter dado um grau certo ao anti-americano de Emmanuel Macron.

Do lado de Paris, a iniciativa de Enrico Letta E de seus amigos cultivados é tudo um recall da resistência justa de uma Europa que só existe em sua grande imaginação. Eu tento uma simpatia genuína por eles, eles acreditam em contos de fadas, mas vivem em pesadelos sem reconhecê -los. Eles são filhos de sua revolução perdida, queriam que a Europa fizesse uma bagunça. Domingo nós concordamos GermaniaUma grande parte do futuro do antigo continente está novamente no céu acima de Berlim, se tudo correr bem, eles estão arruinados.