‘Quem se importa com a classe média?’: O pedido de seguro saúde de Saif Ali Khan desperta debate sobre disparidades, os internautas reagem

Na semana passada, o vazamento do documento de solicitação de seguro saúde do ator Saif Ali Khan na plataforma de microblog X gerou um acalorado debate. Saif Ali Khan foi atacado por um intruso em sua residência em Bandra na semana passada.

O que dizia o documento vazado? Niva Bupa Health Insurance, uma seguradora indiana fundada em 2008 e com sede em Delhi, ganhou destaque depois que um documento detalhando o pedido de seguro saúde de Saif Ali Khan foi compartilhado no X.

A solicitação de seguro saúde de Saif Ali Khan se tornou viral no X.

O documento revelou que Khan havia reivindicado $35.95.700 pelo seu tratamento, mas Niva Bupa só aprovou $25 lakh. O documento também incluía outros detalhes como identificação do associado, diagnóstico, categoria do quarto e data prevista de alta, o que gerou mais conversas sobre como os sinistros são tratados.

Os usuários reagem Em uma postagem em Faça um seguro saúde agora.

Outro utilizador escreveu: “Apesar de ter riqueza geracional e um rendimento muito bom, Saif Ali Khan subscreveu um seguro de saúde para si e para a sua família. O que você está pensando?

Outro usuário disse: “Centenas de milhares de pessoas comuns não são reembolsadas pelas seguradoras de saúde. Se isto for resolvido, será um grande alívio e o maior presente do Governo Modi para sempre!!

De acordo com um relatório de Tempos do HindustãoPrashant Mishra, cirurgião cardíaco do Hospital Tunga em Malad, destacou que as seguradoras muitas vezes decidem os valores que aprovarão para tratamentos específicos, independentemente dos custos reais incorridos pelos pacientes ou hospitais.

Em uma postagem no X, o Dr. Mishra disse: “É difícil entender o setor de seguro saúde. Precisamos de apoiar os nossos idosos porque a maioria deles está reformada e não tem fontes de rendimento ou pensão. Portanto, idealmente, o seu prêmio Mediclaim deve ser baixo ou fixo. A ironia é que os prémios do Mediclaim para os nossos idosos são muito elevados. imposto vitalício bharo quando estiver empregado ou ativo. Mas quando é necessário mais apoio (na velhice), esse prémio de tempo é exorbitantemente elevado. Mas quem se importa com a classe média, porque a classe média não é um banco de votos?

O incidente destacou diferenças significativas na forma como as companhias de seguros processam as reclamações de celebridades em comparação com a pessoa média, levantando questões sobre as disparidades no tratamento e nos privilégios de pessoas de alto perfil.

Em outro tweet, o Dr. Mishra disse: “Para hospitais pequenos e homens comuns, Niva Bupa não sancionará mais do que $5 lakh para esse tratamento. Todos os hospitais 5 estrelas cobram taxas exorbitantes e a mídia afirma que as empresas também pagam. O resultado: os prémios estão a aumentar e a classe média está a sofrer.”

O ator de Bollywood Saif Ali Khan foi atacado na semana passada por um intruso, posteriormente identificado como Mohd Shariful Islam Shehzad, que entrou em sua casa com a intenção de cometer um assalto. Durante um confronto violento, Saif sofreu facadas na coluna torácica e em outras áreas do corpo. Ele foi levado às pressas para o Hospital Lilavati para tratamento imediato.

Milhares de pessoas comuns não são reembolsadas pelas companhias de seguros de saúde.