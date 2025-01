Quem substituirá Justin Trudeau como primeiro-ministro do Canadá?: De Chrystia Freeland a Anita Anand: aqui estão os principais candidatos

Encerrando as especulações em meio ao crescente clamor por sua renúncia, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou sua decisão de renunciar na segunda-feira. Trudeau, um dos líderes mais jovens da história do país, disse ter certeza de que não poderia ser a melhor opção nas eleições. Com a saída de Trudeau, a questão é quem o substituirá. Aqui está uma olhada nos principais candidatos, incluindo a indiana Anita Anand.

Atualizações AO VIVO sobre a renúncia de Justin Trudeau

O que Justin Trudeau disse “Pretendo demitir-me do cargo de líder do partido, como primeiro-ministro, depois de o partido selecionar o seu próximo líder através de um robusto processo competitivo nacional. “Ontem à noite pedi ao presidente do Partido Liberal que iniciasse esse processo”, disse Trudeau num breve discurso.

Trudeau afirmou ainda que este país merece uma escolha real nas próximas eleições e tornou-se claro para mim que, se tiver de travar batalhas internas, não posso ser a melhor escolha nessas eleições.

Leia também | Justin Trudeau renuncia e pede ao Governador Geral para suspender House: O que é?

Principais concorrentes Trudeau planejava concorrer a um quarto mandato nas eleições do próximo ano, mas depois de anunciar sua renúncia, aqui estão os principais candidatos.

Cristiane Freeland Em dezembro de 2014, a vice-primeira-ministra e ex-ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, renunciou ao gabinete. Numa contundente carta de demissão, Freeland acusou Trudeau de se concentrar em truques políticos para apaziguar os eleitores, incluindo uma dispendiosa isenção fiscal no Natal, em vez de estabilizar as finanças do Canadá antes das tarifas prometidas por Trump. Freeland e Trudeau discordaram sobre duas políticas anunciadas recentemente.

Em 2013, Chrystia foi eleita pela primeira vez Membro do Parlamento pelo Centro de Toronto. Em 2015, 2019 e 2021, foi eleita Membro do Parlamento pela Universidade Rosedale.

“Agradeço a Justin Trudeau por seus anos de serviço ao Canadá e aos canadenses. Desejo a ele e à sua família o melhor”, disse ela em um post no X.

Leia também | Discurso de demissão de Justin Trudeau: “Não posso ser a melhor opção nas próximas eleições”

Marcos Carney Mark Carney, um canadense que também dirigiu o Banco do Canadá e foi governador do Banco da Inglaterra, é outra escolha importante para o cargo. Carney também é presidente da Brookfield Asset Management. Após a renúncia de Trudeau, ele agradeceu por suas contribuições e sacrifícios. “Desejo a você o melhor para seus próximos capítulos”, disse ele em um post no X.

Ele está supostamente interessado em se tornar primeiro-ministro há muito tempo. De acordo com a Bloomberg, uma fonte familiar disse que Carney poderia concorrer se a disputa fosse aberta e não favorecesse os legisladores em exercício.

Melanie alegre O Ministro dos Negócios Estrangeiros é um dos possíveis candidatos à liderança liberal. Joly foi eleita pela primeira vez para representar Ahuntsic-Cartierville na Câmara dos Comuns em 2015. Anteriormente, ela atuou como Ministra do Desenvolvimento Econômico, Ministra do Turismo, Línguas Oficiais e Francofonia e Ministra do Patrimônio Canadense. Ele é formado em direito com louvor pela Universidade de Montreal e Direito Comparado pela Universidade de Oxford.

Leia também | Quem é Jagmeet Singh? De aliado de Trudeau a oponente chave que promete derrubá-lo

Champanhe François-Philippe O ministro da Indústria, François-Philippe Champagne, é outro candidato potencial. Champagne é empresário, advogado e especialista em comércio internacional. Ele foi eleito pela primeira vez em 2015 como membro do Parlamento por Saint-Maurice-Champlain. Ele também atuou como Ministro do Comércio Internacional, Ministro das Relações Exteriores, Ministro das Infraestruturas e Comunidades.

Após a renúncia de Chrystia Freeland, o Ministro declarou: “Sabemos que o Presidente Trump tomará posse em 20 de janeiro”, acrescentando: “Devemos isso aos canadenses, devemos isso às nossas famílias, aos nossos amigos e a todos no Canadá”. , para ser o mais bem preparado.”

Anita Ananda Anita Anand, legisladora de origem indiana e ministra responsável pelos Transportes e Comércio Interno, também é considerada uma das principais candidatas ao cargo principal. Anita é a primeira mulher hindu eleita membro do Parlamento e a primeira hindu a se tornar ministra no Canadá.

Em 2019, ela foi eleita pela primeira vez Membro do Parlamento por Oakville. Anteriormente, atuou como Presidente do Conselho do Tesouro, Ministra da Defesa Nacional e Ministra dos Serviços Públicos e Compras.

Os pais de Anita eram médicos: a mãe era anestesista e o pai cirurgião geral.

O ministro possui bacharelado (com honras) em Estudos Políticos, bacharelado (com honras) em Jurisprudência pela Universidade de Oxford e mestrado em Direito pela Universidade de Toronto.