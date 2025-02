"Quem treinará Jannik Sinner nos três meses de desqualificação": As primeiras confirmações muito pesadas

Desqualificação de três meses, que terminará três dias antes de começar o próximo Internacional da Itália (7 de maio). Apenas vinte dias antes, em 13 de abril, Jannik Sinner Ele pode voltar a treinar com sua equipe, em um círculo profissional de tênis. Agora ele não será capaz de fazer isso, como queria do artigo 10.14.1 do Código Anti -Dirgância Mundial, depois que o pedido foi aceito com o Wada. A sanção significa que o azul não pode estar em campo com seus treinadores Darren Cahill um Simone Vagnozzi, Além dos outros membros da equipe, como o treinador Marco Panichi e para o fisioterapeuta Ulises Badio.

Nas últimas horas, os nomes estão se espalhando sobre quem pode treinar durante a fase de interrupção. Cai sobre o de Ivan Ljubicic conforme relatado por O mensageiro. O ex -tenista croata seguiu o canadense no passado Milos RaonicMas especialmente os suíços Roger Federer Na fase final de sua carreira para que ele possa ganhar dois Aberto da Austrália e obter o último sucesso um Wimbledon. Sua apreciação pelo pecador foi produzida, tanto que, assim que o Cahill foi anunciado no final do ano, seu nome foi abordado como o novo técnico número 1 do mundo. Depois de deixar o circuito há três anos, ela agora podia andar de pecador por alguns meses.





A hipótese de Rafa NadalPor outro lado, que se retirou nos últimos meses. Assim como o ex -técnico da rafa não chegará, Carlos Moya. Em frente ao jornal A República Pode haver outros nomes. Como aqueles de Diego SchwartzmanArgentijn, 32 anos, ex -número 8 ATP, um dos últimos a deixar o tênis profissional.





Outras opções podem ser que DEu Delbonis um KrajinovicFresh -EXEEW pode concordar em gastar Jannik por alguns meses. Para o post de treinamento, Jannik poderia considerar em vez disso Megaresort e.Esses quatro campos têm em estruturas sintéticas e de corte de corte, mas não afiliadas a uma federação. O’Academia É gerenciado por Davide GiustiUm treinador italiano que usa os grandes nomes do tênis mundial há 12 anos. Sinner preparou o Aberto da Austrália em dezembro.