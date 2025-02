Quem vai voar para longe e quem ficará preso? Greve nos aeroportos alemães

O sindicato de Verdi exige funcionários de estruturas estatais empregadas nos aeroportos de Dusseldorf e Colônia para fazer uma greve de alerta na próxima segunda -feira.

Segundo o sindicato, interrupções graves são ameaçadas com vôos de passageiros.

Em Colônia, uma parada de trabalho de 24 horas começa no final de domingo.

Em Düsseldorf, a ação começará de manhã cedo na segunda -feira, o que, é claro, terá sua influência perniciosa durante o período das partidas importantes.

De acordo com o representante de Verdi, os funcionários responsáveis ​​pelo movimento de bagagem, a gravação dos passageiros e o fornecimento de aeronaves de água doce estão ligados à greve de Dusseldorf. O orador alerta que, segunda -feira, espera -se que “apenas um número mínimo de transporte aéreo”, no entanto, os procedimentos de segurança, segundo relatos, permanecem no modo normal.

Quem afetará a greve em Colônia?

Em Colônia, o sindicato também planeja protestar contra vários grupos profissionais. Estamos falando de funcionários que carregam e descarregam a bagagem, os funcionários que trabalham nos estandes de registro, bem como os agentes de placa. Ao mesmo tempo, a greve não afetará os processos de inspeção dos passageiros.

Tampa larga

Verdi, com o sindicato de funcionários públicos, a DBB negocia com as autoridades federais e regionais sobre o tamanho dos salários e as condições de trabalho para mais de 2,5 milhões de trabalhadores. Esta lista inclui não apenas funcionários do governo, mas também educadores de jardins infantis, professores e universidades, funcionários de transporte público, empresas de exportação de resíduos e, é claro, o aeroporto de trabalhadores. Além disso, entre eles, existem bombeiros e funcionários da polícia federal.

Requisitos sindicais e reação do empregador

Um aumento nos salários em 8%, mas não menos que 350 euros por mês para cada um.

Prêmios adicionais em áreas com aumento de carga, por exemplo, no setor médico.

Três dias adicionais maiores que o padrão existente.

Até agora, os empregadores não receberam uma proposta oficial, apesar de dois ciclos de negociação já terem ocorrido. Ao mesmo tempo, as autoridades locais se referem a grandes dívidas de cidades e municípios, alertando que as capacidades financeiras são extremamente limitadas.

Nova virada em Potsdam: Espero um compromisso?

Na próxima reunião do sindicato, as autoridades federais e locais estão programadas para o período de 14 a 16 de março em Potsdam. Aparentemente, está lá que o destino da nova política salarial será decidido e, talvez, o grau de intensidade das ações de protesto.

