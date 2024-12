Quer uma mesa na Lucali, a pizzaria badalada do Brooklyn? Conheça Taskers que farão fila por três horas para você por US$ 20 a hora

Se você deseja conseguir uma mesa na Lucali, uma das pizzarias mais populares do Brooklyn, considere contratar um garçom.

De acordo com um relatório recente do The New York Post.

A crescente popularidade dos garçons Lucali O burburinho em torno de Lucali aumentou depois que Swift e Kelce jantaram lá, levando a um aumento de 30% nos pedidos de garçons do TaskRabbit, revelaram porta-vozes do TaskRabbit ao The New York Post.

Bartenders do TaskRabbit compartilham segredos para conseguir uma vaga no Lucali Numa conversa com o The New York Post, os servidores da TaskRabbit revelaram a tendência crescente de contratar profissionais para garantir mesas em restaurantes populares como Lucali, uma pizzaria Carroll Gardens famosa pela sua clientela de celebridades, incluindo Jay-Z e Beyoncé. A pizzaria, que só aceita dinheiro, traz sua própria bebida e não aceita reservas, viu um aumento na demanda por serviços de espera na fila, principalmente depois que Taylor Swift e Travis Kelce jantaram lá em setembro.

Tanya B, uma tasker que cobra 20 dólares por hora para esperar na fila de Lucali, disse ao Post: “O pedido mais popular, de longe, é fazer reservas em Lucali”. Ele esperou até três horas para conseguir uma vaga na pizzaria. “É definitivamente a categoria que me mantém mais ocupada”, acrescentou ela. Para se preparar para a longa espera, Tanya B se certifica de estar confortável, sempre se vestindo em camadas e trazendo capa de chuva, guarda-chuva, banquinho portátil, água e muitos lanches.

Porém, fazer fila nem sempre é fácil. “Em quase todos os empregos de espera, encontro outros garçons profissionais, alguns dos quais usam truques desagradáveis ​​para proteger as mesas”, compartilhou Tanya B. “Nem todo mundo segue as regras de etiqueta e justiça como os Taskers fazem, então às vezes você tem que ser furtivo. .” Tanya, no entanto, não revelou todas as suas estratégias, embora tenha garantido ao Post que seus métodos são eficazes.

Collins B, outro Tasker, também conversou com o The Post e compartilhou que seu trabalho médio em Lucali dura cerca de três horas. Collins, que ganha até US$ 2 mil por mês fazendo fila em restaurantes e vendendo amostras, disse: “Este serviço em particular me atrai porque não requer nenhuma habilidade especializada além de paciência, que é uma qualidade que sempre tive”. .” Ele acrescentou que um dos problemas mais comuns que enfrenta são as pessoas que tentam cortar a linha, um problema com o qual aprendeu a lidar de forma eficaz.

O negócio de bartending fica especialmente movimentado de outubro a dezembro, durante a época de Natal. Collins dominou a arte do timing, garantindo que os clientes o encontrem no momento certo para assumir o controle assim que ele garantir uma vaga.

A experiência de um publicitário. Lesa Raab, uma publicitária nova-iorquina de 42 anos, contratou um Tasker para uma mesa Lucali no mês passado. Ela queria uma mesa com quatro lugares às 18h30 e seu Tasker esperou por ela por duas horas, cobrando US$ 65. “Ele nos conseguiu exatamente isso”, disse Raab, contando sua satisfação com o serviço.

Raab, que já havia tentado esperar na fila, compartilhou sua frustração do passado: “Meu namorado e eu tentamos ir na primavera… e embora tenhamos chegado e esperado na fila por quase uma hora, não conseguimos para conseguir uma mesa. Percebendo que os outros na fila provavelmente seriam pagos para esperar, ele decidiu contratar um Tasker na próxima vez. “Recomendei o cavalheiro que esperou por nós para que eles possam fazer o mesmo”, disse Raab ao The New York Post.

Outros restaurantes populares para servidores TaskRabbit Lucali pode estar no topo, mas não é o único ponto de acesso aos serviços de filas, segundo a reportagem. Outros restaurantes entre os 5 primeiros incluem Kisa, um restaurante coreano no Lower East Side; Ballato de Emilio, um clássico italiano na Houston Street; e Via Carota, uma popular trattoria de West Village.

Filas de espera aumentam A TaskRabbit, de acordo com o relatório, relatou um aumento significativo nos pedidos de garçons, com um aumento de 56% em outubro em comparação com setembro apenas na cidade de Nova York. A nível nacional, a procura por serviços de filas aumentou 18% no ano passado.

