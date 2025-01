‘Queremos pessoas competentes…’: Donald Trump sobre o visto H1-B em meio a rumores | Notícias do mundo

Donald Trump sobre o visto H-1B: Um dia depois de tomar posse como 47.º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump teve um dia agitado no cargo, tomando decisões ousadas sobre diversas questões, incluindo direitos de cidadania e imigração ilegal.

Na terça-feira, Trump também falou sobre sua posição em relação ao visto H-1B para trabalhadores estrangeiros convidados, dizendo que gosta de ambos os lados do argumento do visto H-1B. Ele lembrou que gosta que “gente muito competente” venha ao país e que tenha utilizado o programa.

“Gosto dos dois lados da discussão, mas também gosto de pessoas muito competentes que vêm para o nosso país, mesmo que isso signifique formar e ajudar outras pessoas que podem não ter as qualificações que possuem. “Não estou falando apenas de engenheiros, estou falando de pessoas em todos os níveis”, disse Trump a repórteres na Casa Branca durante uma coletiva de imprensa conjunta com o CTO da Oracle, Larry Ellison, o CEO do Softbank, Masayoshi Son, e o CEO da Open AI, Sam. Altmann.

O recém-eleito presidente dos Estados Unidos estava respondendo a uma pergunta sobre o debate em curso sobre o visto H-1B dentro de sua base de apoio.

Embora os seus confidentes mais próximos, como o bilionário Elon Musk, proprietário da Tesla, apoiem o visto H-1B porque atrai profissionais de tecnologia qualificados, muitos dos seus apoiantes opõem-se, argumentando que tira empregos aos americanos. O novo presidente eleito dos EUA disse que quer pessoas competentes no país. São necessários novos engenheiros, por isso é necessário que pessoas competentes continuem a trabalhar.

“Queremos que venham pessoas competentes para o nosso país. E H-1B, conheço muito bem o programa. Pessoas como Larry precisam de engenheiros, Masa também precisa… eles precisam de engenheiros como ninguém jamais precisou”, disse Trump. “Portanto, temos que ter pessoas de qualidade. Agora, fazendo isso, estamos expandindo os negócios e isso cuida de todos. Portanto, estou em ambos os lados do argumento, mas o que realmente sinto é que ‘Temos que permitir que pessoas realmente competentes, grandes pessoas, entrem no nosso país e fazemos isso através do programa H-1B’, disse Trump.

Na segunda-feira, Donald Trump foi empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos no Capitólio dos EUA em Washington, DC, com o presidente do tribunal John Roberts administrando o juramento. Antes da posse de Trump, JD Vance foi empossado como o 50º vice-presidente dos Estados Unidos.





