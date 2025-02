Queríamos que seus filhos voltassem vivo, o Hamas diz às famílias de reféns mortos israelenses

Resistência palestina Hamas O grupo disse quinta -feira que estava procurando manter o israelense Ranics sob sua custódia viva, mas que foram mortos pelo exército israelense sob o primeiro -ministro Benjamin NetanyahuInsistência em continuar a guerra contra Gaza.

Na entrega dos corpos, quatro cativos israelenses, o Hamas disse em comunicado que “ele manteve a vida de prisioneiros de ocupação”, ele forneceu o que podia e “os tratou humanamente, mas o exército deles os matou junto com seus captores”.

“O criminal Netanyahu está chorando hoje pelos corpos de seus prisioneiros que o devolveram nos caixões, em uma tentativa descarada de fugir da responsabilidade de seu assassinato na frente de sua platéia”, disse o Hamas também.

Enquanto eles estavam indo para as famílias dos cativos israelenses mortos, as famílias de Bibas e Lifshitz disseram: “Nós preferiríamos que seus filhos voltassem com você vivos, mas seus líderes do exército e do governo escolheram matá -los em vez de trazê -los de volta. “