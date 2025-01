Quero falar sobre a data de lançamento do OTT: Onde assistir o filme de Abhishek Bachchan online?

Data de lançamento de I Want to Talk OTT: ‘I Want to Talk’, dirigido por Shoojit Sircar, estrelado por Abhishek Bachchan e Ahilya Bamroo, chegou aos cinemas em 22 de novembro. Embora o filme tenha sido muito apreciado pela crítica, não conseguiu deixar marca na caixa. números de escritório. Mas se você perdeu este filme de drama familiar nos cinemas, agora ele está disponível para transmissão online.