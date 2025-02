"Questionar minha integridade moral": A erupção de Simone Cristicchi em Sanremo é uma coincidência

“Havia um pouco disso que eu não me incomodei, mas que eu não esperava porque minha integridade moral foi questionada, e parece estranho para mim porque tenho um caminho muito consistente, em vez disso, nunca pressionei ninguém, eu sempre trabalhou pureza, integridade e limpeza da consciência que eu acho que tenho “, diz ele Simone CristicchiVencedor do preço dos críticos Mia Martini No 75º Festival de Sanremo, as alegações que foram movidas por alguns sobre sua música ‘quando eu era pequeno’ que aborda o tema dos distúrbios psicológicos e está perto dos pais mais velhos pelos filhos. “Todo o resto é um presente enorme e eu vou com um senso de gratidão contra Carlo Conti, porque foi ele quem escolheu a música e é graças a ele que agora podemos falar sobre esse importante tema que eu acho que é tudo sobre Todos nós “, acrescenta Cristicchi.

“Acho que me deparei com o festival dos dedos dos pés, trouxe uma música que falava sobre vida real e autêntica, e acredito que minhas performances vieram ao público pela emoção que senti cantando a música”.





“O que me surpreendeu é o que acontece entre os jovens com essa passagem, não era absolutamente previsível e faz parte da bateria e também a felicidade de ter um público tão grande”, acrescenta o compositor. “Foi ‘chance’ para mim me fazer saber para fazer gerações que eu não existi e que agora aprenderam a me conhecer graças a essa música, e isso me dá a oportunidade de falar sobre uma mensagem de conscientização sobre isso trazendo um tema importante.