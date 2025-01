Quinze turistas russos ficaram feridos em um acidente no Sri Lanka

O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira próximo ao quilômetro 138 da Via Expressa Sul, na saída Tangalle. Um ônibus que transportava turistas russos bateu em alta velocidade na traseira de um caminhão de cimento carregado que viajava na mesma direção. Seu motorista morreu posteriormente devido aos ferimentos sofridos no acidente. Imagens nas redes sociais mostram uma cabine de ônibus amassada.

15 russos no ônibus ficaram levemente feridos e hospitalizados no Hospital Tangalle. Suas vidas não estão em perigo. Havia 30 cidadãos russos no ônibus no momento do acidente; suas identidades estão sendo determinadas. A polícia iniciou uma investigação sobre o incidente. Sabe-se que o ônibus pertencia a uma empresa de transporte privada e se dedicava ao transporte de turistas.

Tais acidentes são comuns no Sri Lanka devido ao declínio da frota de ônibus e à má formação de alguns motoristas.